Kiderült, hogy mennyien nem fizetik a hitelüket a magyarok közül

Egyre jobb adósok a bankok lakossági ügyfelei, akik több hitelt is vesznek fel a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. legfrissebb adatai szerint – olvasható a Bank360 elemzésében. A lakossági hitelpiac ismét nő, májusban és júniusban már emelkedett a fennálló szerződések száma.

A félév végén a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) 6,8 millió fennálló hitelszerződést és 2,1 megszűnt szerződést tartottak nyilván. Az adósok száma azonban picit csökkent, nagyjából 5 millió ügyfélnek van valamilyen kölcsöne. Egy millió ügyfélnek lehet egyszerre több hitele.

A hitelszerződések száma nő, de a rossz adósok banki feketelistáján egyre kevesebb magánszemély szerepel.

545 ezerre csökkent a fennálló mulasztások száma – 40 ezerrel kevesebb, mint a tavalyi év végén. A megszűnt mulasztások száma is mérséklődött: összesen 9 ezerrel, 215 ezerre. A feketelistára kerüléshez azok kerülnek fel, akiknek legalább 90 napon át folyamatosan az aktuális minimálbér összegét meghaladó lejárt banki tartozásuk van. Ha az adós fizetni kezd, és lekerül a negatív listáról, még egy éven át szerepel a hitele a feketelistán a megszűnt szerződések között.

Kár volt pánikot kelteni

Az új lakáshitelek száma megugrott, a személyi kölcsönök is szárnyalnak az idén. A lakás­kölcsönök év eleji kimagasló teljesítése tovább folytatódott, a kihelyezés összeg háromszorosára, 177 százalékkal emelkedett, míg da­rab­számban 70 százalékos volt a növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A személyi kölcsönöknél 48 százalékkal nőtt az új szerződések összege. Eközben az ügyfelek fizetési fegyelme is erős.

Az azzal kapcsolatos félelmek, hogy a lakosság a moratóriumok után nem fog tudni törleszteni, nem igazolódtak be.

A Bank360 elemzése szerint folyamatosan javul a teljesítési index. A második negyedévben a fizetési képesség is nőtt az előző évhez és 2024 első negyedévéhez viszonyítva is. A fizetési problémák 55 százaléka a személyi kölcsönöknél jelentkezett. A vállalati hitelek piaca stagnál az idén, a KHR-ben lévő szerződések száma kicsit emelkedett, 386 ezer fennálló szerződés volt június végén. Ezerrel több, mint márciusban, de éves szinten 11 ezerrel csökkent.

A megszűnt szerződések száma gyorsabban növekszik, 719 ezer ilyen vállalati hitel van most a rendszerben. Tehát azok a cégek, amelyek visszafizették a hiteleiket, nem vettek fel újat. A bankok vezetői is megerősítették: a vállalati hitelpiac az idén a földbe állt – 134 ezer vállalkozásnak van jelenleg hitele, ez a szám változatlan, egy cég átlagosan három kölcsönt fizet. A feketelistán 17 ezer aktív vállalati mulasztás szerepel, ez a szám stagnál már gyakorlatilag 2022 óta. A megszűnt mulasztások száma lassan emelkedik, 135 ezernél tart most.

Korábban arról írtunk, hogy a továbbra is alacsony szinten maradó infláció, a banki verseny és a – például bankadóhoz indirekt módon kapcsolódó – kamatfelár-csökkenés miatt a THM-plafon eltörlése ellenére nem várható jelentős mértékű kamatemelés a lakáshitel piacon.

És azzal is foglalkoztunk, hogy egyre optimistábbak a jegybanki alapkamat év végi mértékével kapcsolatos előrejelzések a legutóbbi, 25 bázispontos vágás nyomán, aminek a lakáshitelek árazására is jótékony hatása lehet. Jelenleg ugyanis hiába csökken az alapkamat, a legtöbb bank emelt lakossági hitelkamatain.