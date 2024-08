Itt a Wizz Air hatalmas újítása, de kérdéses, hogy megéri-e

A Wizz Air Európában elsőként egyedi „All You Can Fly” programot vezet be. A magyar kötődésű légitársaság utasai így korlátlanul utazhatnak egy éven keresztül 599 euróért – azaz 236 ezer forintért – 800 célállomásra. A kérdés már csak az, hogy megéri-e, hiszen utanként a tagságin felül további 10 eurót kell fizetni, és a program a poggyászfeladást nem foglalja magába.