Az énekessel kapcsolatban – aki a Szigeten is fellépett – Gerendai Károly a minap a Della podcastben elmondta, hogy van benne potenciál, de a világsztárrá válásához szükség lenne még egy jó nemzetközi menedzsmentre is.

Nem meglepő tehát, hogy ismét óriási az érdeklődés az Arénát háromszor megtöltő előadó iránt.

Mindössze négy és fél óra kellett ahhoz, hogy Azahriah szeptemberi koncertjére minden jegy elkeljen a Budapest Parkban

– jelezte a 24.hu. Az előadó szeptember 5-én lép fel a helyszínen, a jegyértékesítés kedd délelőtt tízkor nyílt meg. A nagy érdeklődés miatt még délután két óra környékén is nagyjából nyolcezren álltak a virtuális várószobában a Park honlapján, nem sokkal később azonban már telt házat jelzett az oldal.

Még a legolcsóbb jegy is több mint 14 ezer forintba kerül

A várakozás miatt több felületen is panaszkodtak a felhasználók, többen a jegyárakkal sem voltak megelégedve:

a küzdőtéri, azaz a legolcsóbb árkategóriás jegy 14 499 forintba,

a drágább 22 990 forintba került

– világított rá a lap.

Az Index végigkövette, ahogy történelmet ír a fiatal énekes. Tavaly október 10-én indult meg hivatalosan a jegyértékesítés Azahriah 2024 májusi koncertjére a Puskás Arénában, de olyan nagy volt az érdeklődés, hogy meghirdettek egy második fellépést is 2024. május 26-ra. Viszont ez még mindig nem volt elég a rajongóknak, így bejelentettek egy harmadik időpontot is. A jegyek villámgyorsan elkeltek, akárcsak most.