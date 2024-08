A Revolut szintet lépett Magyarországon, látványos újdonságok jönnek

Átlépte a 1,5 millió felhasználót Magyarországon a Revolut, amely a további növekedés mellett folyamatosan érkezik új termékeivel, szolgáltatásaival, hogy a hagyományos nagybankokat is versenyre kényszerítse. Léder Tamás, a Revolut magyarországi vezetője az Indexnek felidézte, hogyan jutottak el idáig, de abba is betekintést adott, milyen további lehetőségek várnak az ügyfeleikre. Az a céljuk, hogy minél többen válasszák a Revolutot elsődleges számlavezető banknak, az ez irányú terveket erősíti, hogy az év eleje óta az Európai Központi Bank felügyelete alatt működnek, de mára az MNB is ugyanolyan hitelintézetként tekint rájuk, mint a bankszektor bármely más tagjára.

Amikor befutott a hír, hogy a Revolut elérte a 1,5 millió lakossági ügyfelet Magyarországon, végeztem egy rögtönzött felmérést az ismerőseim körében. Senki sem tippelt közülük 1 milliónál nagyobb számot, igaz, azok is bemondtak legalább 100 ezret, akik meglehetősen szkeptikusak a neobankokkal, fintech cégekkel szemben. Jövőre 10 éves lesz a Revolut, miután az Egyesült Királyságban alapított globális pénzügyi alkalmazás 2015-ben indult el. Több tucat innovatív termékükkel ma már több mint 45 millió ügyfelet érnek el, akik havonta félmilliárdot is meghaladó számú tranzakciót bonyolítanak le.

Hitvallása szerint a Revolut a személyes és üzleti számlákon keresztül nagyobb kontrollt biztosít az ügyfelek számára pénzügyeik felett, és zökkenőmentesen összeköti az embereket a világ minden táján.

A 1,5 millió magyarországi lakossági ügyfél mellett van már a tarsolyban 7 ezer hazai vállalat is, ami éves alapon 53, illetve 56 százalékos növekedést tükröz, a tranzakciók száma pedig immár a havi 25 milliót közelíti (plusz 57 százalék év/év). Ezeket az impozáns magyarországi számokat a Szigeten is megünnepelte a Revolut, amelyet a technológiai partnerének választott az idén 30 éves fesztivál. A Revolut magyarországi country manageri pozícióját 2022 januárja óta betöltő Léder Tamással is még a Sziget alatt beszélgettünk.

Felértékelődött a korai felhasználók szerepe

„Amikor csatlakoztam a Revoluthoz, mintegy 400 ezer ügyfél volt Magyarországon. Akkoriban még újdonságnak számított, hogy adunk 10–15 ezer forintot, ha meghívod a barátaidat. Nézzünk körbe, azóta mindenki ezt csinálja” – vágott bele Láder Tamás, aki kezdetben a lengyel és a román operációért is felelt, ám ahogy azok a piacok beindultak, valamelyest távolabb kerültek tőle. Az organikus növekedés hazai sikerét abban látja, hogy hiába adott egy globális termék, annak a térnyeréséért egy-egy célországban lokálisan is sokat kell tenni, márpedig rengeteget dolgoztak rajta, és még közel sem dőlhetnek hátra.

A bővülés motorja az a réteg, amelynek a tagjai mindent a mobiljukon szeretnének intézni, ők voltak az early adopterek, vagyis a korai felhasználók. Ők mutatták meg társaságban az alkalmazást másoknak, ugyanígy a munkahelyen a kollégáknak, de a szüleiknek is. Léder Tamás szerint sokan nyilvánvalóan csak ezért a pár tízezer forintos meghívási bónuszért csatlakoztak, de aztán kipróbálták a funkciókat, amelyek megtetszettek nekik, elkezdték használni, mert praktikus, kényelmes. Mára a 1,5 milliós réteg jelentős része pénzforgalomra aktívan használják a Revolutot. Egy szűkebb szegmens azoké, akik az appot megtakarítási célokra is használják, közülük egyre többen ugyanakkor már a fizetésüket ide kérik, és a teljes pénzügyi életüket gyakorlatilag az alkalmazásban élik meg.

Az ügyfelek átlagéletkora 36 év Magyarországon. Magától értetődően jelen van a Budapest-központúság, de egyre erősebbek vagyunk a nagyobb vidéki városokban, a megyeszékhelyeken. A kisebb településeken annak ellenére is nagy növekedési potenciált látunk, hogy digitális bankként nem mindenhol könnyű megtalálni a hangot a hagyományos pénzintézetekhez szokott közeggel. Hosszúnak tűnhet innen az út az utalásokkal és a kártyás vásárlásokkal együtt az átlagosan napi egy pénzügyi tranzakcióig

– mondta Léder Tamás, hozzátéve, hogy bár jelentős forgalom megy át rajtuk, a náluk megtakarított összegek ma még elmaradnak a hazai nagybankok betétállományától. Ebben az hozhatja el a fordulatot, ha nagyobb számban választják elsődleges banknak az ügyfelek a Revolutot.

Az EKB felügyelete alatt

Gondolhatnánk azonban, hogy akik egyelőre bizalmatlanok, pár százezer forintnál többet egyelőre aligha mernek a Revolut-számláikon tartani. Ám a country manager szerint ezek a félelmek nem megalapozottak, már csak azért sem, mert az Európai Unió területén teljeskörű banki licenccel működnek. Ugyanolyan szabályozás vonatkozik rájuk, mint a tradicionális bankokra, ennek megfelelően hitelezhetnek is.

Sőt, idén január óta az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete alatt vannak, akkorára nőtt ugyanis időközben a Revolut, hogy ezt már az EKB frankfurti központjában is stratégiai fontosságú lépésnek tartották. Bár sokan még a mai napig nem szokták meg, a Brexit óta az Egyesült Királyságra több szempontból egyáltalán nem vonatkoznak az EU-s megállapodások, ott egyelőre korlátozott banki licensszel bír a Revolut. Igaz, a megszerzett engedélyek terén jóval messzebbre is lőtt már a cég, így Mexikóban is zöld utat kapott, de például Brazíliában még hamarabb rajthoz állt.

Az ügyfelek egy részét zavarja, hogy nem tudnak személyesen bemenni a bankba, ami számukra azt az érzetet adná, hogy nagyobb biztonságban van a pénzük. Ezzel szemben az igazság az, hogy a biztonsági faktort tekintve semmilyen szinten nincs különbség, csak annyiban más, hogy a digitális bankot digitális ügyfélszolgálaton lehet elérni

– jelentette ki Léder Tamás. Sőt, az egyszer használatos virtuális kártyát éppen amiatt vezették be, hogy ha a nem elég elővigyázatos ügyfél véletlenül egy kamuoldalon fizet, ne tudják meglopni. A szakember az Apple Pay-incidens apropóján pedig felidézte: a rendszereik képesek voltak arra, hogy azonnal elkezdjék a visszatérítést az ügyfeleknek. Annak ellenére, hogy nem tartoznak közvetlenül a magyar jog hatálya alá, az elvárt 24 órás chargebacket meg tudták ugrani. A digitális ügyfélszolgálat skálázása közvetlen versenyelőnyt jelentett ebben a helyzetben is szemben azokkal a hagyományos pénzintézetekkel, amelyek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy rövid időn belül akár több százezer ügyfél érdeklődjön a számláján lévő pénz sorsáról.

Ahogy az EKB-val, úgy a Magyar Nemzeti Bankkal is rendezett a Revolut viszonya a country manager szerint. „Úgy vélem az MNB szemében ugyanolyan hitelintézet vagyunk, mint bárki más. A jegybank nem tesz különbséget köztünk és mások között, hiszen minden tekintetben az uniós törvényeknek megfelelően működünk. Mi is ugyanolyan együttműködők vagyunk minden felügyeleti szervvel, ha vannak kéréseik, igyekszünk azokat a lehető legrövidebb határidőn belül teljesíteni” – állapította meg Léder Tamás. Elárulta, hogy visszatérően vizsgálják, szükség van-e fizikai jelenlétre akár Magyarországon, akár bárhol máshol. Mivel azt látják, hogy annak hiánya nem csökkenti a növekedési potenciált, egyelőre – idén és jövőre – biztosan nem terveznek ilyen irányú lépést.

Árérzékenyek a fogyasztók – vagy mégsem?

A „betétgyűjtésbe fogott a Revolut” felkiáltások alapján a szakember szerint többen félreértették az elmúlt hónapok aktivitását, hiszen arra már 2021 óta volt, van lehetőség a banki licensz birtokában. A különbség az, hogy idén bevezettek egy új megtakarítási terméket, ami látra szóló betét utáni kamatot jelent, ami egy ösztönző arra, hogy betétet képezzenek. Kérdésünkre tisztázta, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) ernyője valóban nincs az ügyfeleik feje felett, a magyar alap helyett van viszont litván, de az EKB-felügyelet is növelheti a komfortérzetet.

A magyar embereknek semmivel sincs kevésbé biztonságban a pénze a Revolutnál, mint bárki másnak. Az európai betétbiztosítás valóban úgy lett kitalálva, hogy a védettség mindenkinek jár, és ott van még pluszban a központi bank vigyázó szeme.

Kínában vagy Indiában lényegében a végtelenségig lehetne tervezni az ügyfélszerzéssel, hiszen a több mint 8 milliárd ember bő harmada ebben a két országban él, az alig több mint 9,6 millió lakosú Magyarországon nyilván más a helyzet. „Mindig tízszer annyit” – ez egy alapmondás a Revolutnál, ami idehaza 1,5 millió ügyfél után már nem lehetséges. Léder Tamás viszont úgy gondolkodik, a 2 milliót jövőre meg lehetne célozni, és át is lépni. Büszkék arra, hogy már több mint 10 százalék azok aránya, akik elsőszámú szolgáltatóként tekintenek a Revolutra. De ez közel sem általános, az arányok miatt pedig még ma is kicsit könnyebb a növekedés: az új ügyfelek 70 százaléka változatlanul organikusan érkezik.

„Ezt a folyamatot azzal tudjuk megtámogatni, ha minél több terméket, szolgáltatást hozunk be a piacra” – bocsátotta előre a menedzser. Érdekesnek tartja, hogy hiába árérzékenyek alapvetően a hazai fogyasztók, mind nagyobb arányban döntenek úgy, hogy túl az ingyenes verzión, érdemes elő is fizetniük a Revolut szolgáltatásaira. A legdrágább csomag iránt is kiemelkedő az érdeklődés. Igaz, ötből négy ember egyelőre marad nem fizetős, őket azzal is próbálják bevonzani, hogy a teljes értékű banki szolgáltatás mellett különböző előfizetéseket adnak nekik a Financial Times-tól kezdve a NordVPN-en és a Chess.com-on át akár egészen a Tinderig.

Magyar ügyfélnek magyar számlaszámot

Mindez szép és jó, de ennél is fontosabb, stratégiai jelentőségű Revolut-projekt lesz a következő időszakban, hogy a magyar ügyfeleknek magyar számlaszámot bocsáthassanak a rendelkezésükre. Alighanem ez a kulcs az előrelépéshez az elsődleges számlaszolgáltatás terén. Mindez összefüggésben áll a fióktelep-létesítéssel:

a vállalat azt tűzte ki célul az Európai Unióban, hogy a legnagyobb piacain fióktelepekbe migrálják át az ügyféladatokat, hogy a tényleges kiszolgálás a gyakorlatban is az adott fióktelepeken keresztül történjen.

Ezt a spanyol, a francia és az ír piacon már megugrották, Kelet-Közép-Európában pedig a tervek szerint Magyarország és Románia lesz a zászlóshajó.

A fióktelep-projekt és vele együtt a magyar számlaszám létesítése ugyanakkor még legalább egy év a technológiai felkészülés miatt.

A már említett 7 ezer vállalati ügyfél esetében pedig kardinális jelentőségű a letisztult szolgáltatás egyszerű, gyors árazással. Léder Tamás jelezte, mivel a cégek esetében jóval több a nemzetközi utalás, átlátható díjstruktúrát biztosítanak számukra, az pedig egy extra előny, hogy a tranzakciós értéket nem terhelik át a lakosságihoz hasonlóan a vállalati ügyfelekre sem. „Szerencsére egyre több olyan magyar vállalkozás van, amely külföldi partnerekkel dolgozik, ráadásul utóbbiak szemében sokszor a megbízhatóság jele, ha valakinek saját céges Revolut-számlája van” – mondta büszkén a conutry manager, megjegyezve, hogy ez is jelzi, ökoszisztémát építenek, ami nem állhat meg az országhatároknál.

Lendületben a régió Stefan Bogucki, a Revolut kelet-közép-európai piacokért felelős PR-menedzsere arról beszélt lapunknak, hogy a Revolut 2023-ban a legtöbbször letöltött banki alkalmazás volt Magyarországon, és ez egyelőre 2024-ben sincs másként. A dinamikus növekedésnek erős alapot ad, hogy hasonlóan látványos a felfutás a régió többi országában, így Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Bulgáriában is. Jelezte, hogy a 1,5 milliós ügyfélszámot Magyarország éves bázison 50 százalék feletti bővüléssel érte el, ezzel továbbra is a top 3 legjobban teljesítő Revolut-piacok egyike, de Kelet-Közép-Európában együttesen már 12 millió felett van a számláló. „Amikor csatlakoztam a Revoluthoz, még egy kis startup volt mintegy 2 millió ügyféllel, főként az Egyesült Királyságból. De az alapítók, Nikolay Storonsky és Vlad Yatsenko azt jósolták, egy nap 100 millióan lesznek, kétkedve fogadtam az optimizmusokat, 45 millió felhasználóval a hátunk mögött viszont már egyre reálisabb a cél.” Ehhez azonban Stefan Bogucki szerint még tovább kell növelni a csapásszámot az innovációk terén. Folyamatosan tesztelik az új termékeket, szolgáltatásokat az ügyfelek kényelmének érdekében, és úgy vélik, ezzel a proaktív hozzáállással szélesebb körben a bankszektor egészének megújulását is előmozdíthatják. Egyre több vásárlással kapnak azonnali visszatérítést a felhasználók, de már telekommunikációs megoldásokat is kínálnak számukra. Az olyan magyarországi termékbevezetések, mint az azonnali hozzáférésű megtakarítási számla, a flexibilis számlák, a rugalmas pénzpiaci alapok, a Revolut Reader, a Robo-tanácsadó, a kötvénykereskedelem, a vagyonvédelem vagy az eSIM is azt a célt szolgálja, hogy Magyarországon és Európában is elsődleges, kiemelt bankká váljanak.

(Borítókép: Léder Tamás, a Revolut magyarországi country managare és Stefan Bogucki, a Revolut kelet-közép-európai piacokért felelős PR-menedzsere 2024. augusztus 8-án, Budapesten. Fotó: Szollár Zsófi / Index)