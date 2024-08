Vitézy Dávid: Lázár Jánosnak inkább lemondania kellene, és nem másokat leváltania

„Lázár János […] kirúgta a MÁV vezérigazgatóját, lecserélt vezetőket, majd olyan jogszabályi módosításokat jelentett be, amik pontosan a ma újdonságként előadott tartalommal 12 éve hatályban vannak: jelenleg is van előírt minimumszolgáltatás előírva minden településre a személyszállítási törvényben” – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár, miután a jelenlegi építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatót tartott. Lázár János bejelentette, leváltja a MÁV vezérigazgatóját, és egy ötpontos akciótervet is kidolgozott. Részleteket az alábbi cikkünkben olvashatnak.

Az LMP volt főpolgármester-jelöltje szerint Lázár János „beszólt mindenkinek, aki kritizálni meri – természetesen a tőle megszokott útszéli stílusban –, nekem is”. Úgy véli, „külön szórakoztató, hogy a főpolgármester-választás szoros eredménye kapcsán tesz megjegyzéseket az a Lázár János, akinek az embere 17 százalékkal kapott ki Márki-Zay Pétertől Hódmezővásárhelyen”.

A helyzet mégiscsak az, hogy Lázár János saját miniszteri döntéseivel annyi kárt okozott, ami a kommunizmus évtizedeinek közlekedési minisztereit is alulmúlja. Vidéki vasútvonalak bezárása, minden vasúti járműbeszerzés lemondása, a hosszú távon fontos nagyberuházások leállítása a nagy sebességű vasúttól a Budapest környéki vasútfejlesztésekig, a vasútfejlesztés szakmai intézményrendszerének teljes szétverése, a források kivonása és a tarifarendszer átgondolatlan átalakítása miatt a jegybevételek pótlás nélküli eltűnése mind-mind hozzájárultak és előidézték a MÁV válságát

– sorolta a politikus, aki szerint erre most annyi volt a válasz, hogy „jövőre majd inkább buszok járnak a vonatok helyett, ha a mostanihoz hasonló kánikula lesz – mindez sok ezermilliárd forint uniós pénz elköltése után”.

Lázár Jánosnak az elmúlt évtizedek legsikertelenebb közlekedési minisztereként inkább lemondania kellene, és nem másokat leváltania

– vélekedik Vitézy Dávid.