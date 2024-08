A labda lábról lábra, a sör és a futball pedig hagyományosan kéz a kézben jár. Mivel az egymás után három foci Eb-re kijutott magyar válogatott és a 35-szörös rekordbajnok Ferencváros háza táján is volt az utóbbi időszakban sörös mozgolódás, összeállításunkban felidézünk néhány emblematikus együttműködést a csúcsfutball világából. Arra talán a kevésbé fanatikusok is emlékeznek, Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool vörös mezéről melyik sörgyár logója köszönt vissza majd két évtizeden át.

Aligha újdonság bárkinek is, hogy a söripar és a labdarúgás szorosan összefonódik, mivel a sörmárkák gyakran szponzorálnak klubokat, bajnokságokat, nemzetközi tornákat. Magyarországon és világszerte is jelentős sörgyártók jelennek meg futballesemények támogatóiként, kihasználva a sport népszerűségét a márkaismertség növelésére. A sörfogyasztás és a futball nézése sokszor együtt jár, ami további szinergiákat teremt. Ugyanígy hagyományosan aktívak a területen a támogatói oldalon az élelmiszer- és üdítőital-gyártók, az autóipar, a pénzügyi szektor, a távközlés és persze a sportfelszerelés-gyártók, de a folytatásban koncentráljunk a sör és a futball kapcsolatára!

Bekeményített a Borsodi

A hazai sörgyártók közül idén a Borsodi hívta fel magára leginkább e téren a figyelmet, miután együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ), ezáltal a németországi Európa-bajnokságot is megjárt válogatottnak, Marco Rossi csapatának hivatalos söre lett. Az MLSZ után a Ferencvárosnál is megjelent a bőcsi sörgyár, amelynek vezetői miután a Sportfive Hungary Kft. képviselőjének kezébe csaptak, eldőlt, hogy a következő három évben a Borsodi portfóliójába tartozó Coors lett a Groupama Aréna hivatalos söre, Európában elsőként az úttörő szerepét betöltve.

Ha már futball és a hagyományok, a Borsodit a legtöbben a Diósgyőrrel kötik össze, ezért is fontos, hogy a vállalat nem az alapsörével, hanem az általa forgalmazott, főként a tengerentúlon nagy népszerűségnek örvendő importtermékével érkezik a Ferencvároshoz. Igaz, az FTC háza táján találkozhattak már a szurkolók a konkurens nagy hazai sörgyártókkal is: voltak idők, néhány éve még a Heineken Hungária főzte a Fradi-sört, a drukkerek felfrissüléséről pedig még a közelmúltban is a Dreher gondoskodott. Ugyanígy utóbbi az Arany Ászok révén volt anno a magyar labdarúgó NB I névadó főszponzora (2003-2005), de keresztelték az élvonal küzdelmeit Borsodi Ligára (előbb 2001–2003, majd 2005–2007), illetve Soproni Ligára is (2007–2010).

Az MLSZ és az FTC körüli sörös mozgolódás apropóján összeállításunkban annak jártunk utána, hogy melyek a söripar és a futball emblematikus frigyei. Több esetben a folyékony kenyér a csapatok mezén is megjelent, így néhány együttműködés rengeteg drukker emlékébe is bevésődhetett.

Fotó: Borsodi Vuleta Zsolt, a Borsodi ügyvezetője és Igaz András, a Sportfive Hungary ügyvezetője

A Carlsberg és a Liverpool

A legendás J. C. Jakobsen által 1847-ben alapított koppenhágai sörgyár 1992 és 2010 között volt a Liverpool FC főszponzora, ez az egyik leghosszabb ideig tartó szponzori kapcsolat a futball történetében. A Carlsberg logója ikonikus része volt a vörösök mezének, és a márka szorosan összefonódott a klub sikereivel. Érdekesség, hogy a Szoboszlai Dominikot tavaly nyáron 70 millió euróért szerződtetett Mersey-parti klub mennyire hűséges a mezszponzoraihoz: egy kezünkön meg tudjuk számolni, hányan voltak a 70-es évek vége óta. Sorrendben a Hitatchi (1979–1982), a Crown Paints (1982–1988), a Candy (1988–1992), a már említett Carlsberg (1992–2010) és a Standard Chartered (2010–) tölthette be ezt a szerepet. De ha már PL-klubok és sörgyártók, az alábbi együttműködések is ismerősen csenghetnek:

Everton FC: Chang Beer (2004-2017)

Tottenham Hotspur: Holsten (1983-1995, 1999-2002)

Newcastle United: Newcastle Brown Ale (1995-2000)

Blackburn Rovers: McEwan’s Lager (1991-2000)

Aston Villa: AST Premium Lager (1993-1995)

A Heineken és az UEFA Bajnokok Ligája

A világ több mint 200 országában elérhető Heineken 1994 óta a Bajnokok Ligája egyik szponzora,

a BL-címvédő Real Madrid top játékosai, Jude Bellingham, Vinicius Junior vagy Federico Valverde ekkor még meg sem születtek.

Ez a partnerség azért is jelentős, mert a Heineken reklámkampányai és promóciós aktivitásai világszerte elterjedtek a futballszurkolók körében, és hozzájárultak a Bajnokok Ligája márkájának globális növekedéséhez. A 160 éves patinás sörgyár mellett olyan brandek állnak jelenleg a labdarúgás csúcsterméke mögött, mint a PlayStation, a Lay's, a FedEx, a MasterCard és a Just Eat. A BL csoportkörében eddig háromszor szerepelt a magyar bajnokcsapat: a Ferencváros 1995 után 2020-ban, a Debrecen pedig 2009-ben.

A Budweiser és a FIFA világbajnokság

Az alkoholtilalomról is emlékezetes labdarúgó-világbajnokságként nem a söripar ünnepeként vonul be a történelembe a 2022-es katari torna. A Budweiser azonban a kulturális különbségekhez alkalmazkodva így is feltalálta magát, tiszteletben tartva az alkoholmentes stadionok alapszabályát. Ahogy azt a The Wall Street Journal is felidézte, a sörmárka alternatív megoldásokat talált a helyi szabályok betartása mellett, például a mentes termékek népszerűsítésével és kreatív marketingkampányokkal. A FIFA vb-ket évtizedek óta támogató Budweiser stratégiája sikeres volt abban, hogy továbbra is elérje a futballrajongókat, de 2026-ban jóval könnyebb dolga lesz Észak-Amerikában: az USA Mexikóal és Kanadával együtt rendez.

A Cruzcampo és a spanyol válogatott

A spanyol labdarúgó-válogatott, a La Roja a 21. század eddigi legjelentősebb korszakos teljesítményét tette le az asztalra, hogy megnyerte a 2010-es dél-afrikai vb-t, előtte pedig a 2008-as osztrák-svájci, majd utána a 2012-es lengyel-ukrán Európa-bajnokságon sem talált legyőzőre.

Mind a három tornagyőztes csapatnak tagja volt Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández és Fernando Torres – és a Cruzcampo is,

Spanyolország egyik legnépszerűbb sörmárkája, amely szorosan összekapcsolódott a válogatott sikereivel. A Cruzcampo története 1904-ben, Sevillában kezdődött, kezdetben Roberto és Agustín Osborn írta.

A Guinness és a Premier League

Aki nem a folyékony kenyér rabja, az is jól tudja, hogy miről híres a Guinness sör: a jellegzetes, sötét színéről és krémes habjáról, amelyet az ír stout stílusú sörfőzés során érnek el. Különleges ízét a pörkölt árpa és a hosszú erjesztési folyamat adja. A közelmúltban eldőlt, hogy az 1759-ben, Dublinban alapított sörgyár az angol futball nagyszínpadán is főszerepet kap, miután a Premier League 40 millió fontos szponzori megállapodást kötött a Guinness-szel, amely a bajnokság hivatalos sörpartnere lesz. A partnerség részeként a brand marketingkampányokat és promóciókat indít a Premier League keretein belül.

(Borítókép: Angol szurkolók az UEFA Euro 2020 Európa-bajnokság döntője előtt Olaszország és Anglia közötti mérkőzéesn a Wembley Stadionban 2021. július 11-én. Fotó: Marc Atkins / Getty Images)