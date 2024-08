Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy csökkentsék 20,8 százalékról kilenc százalékra a kínai gyártású Tesla elektromos autókra kivetett vámot – jelentette be az európai uniós végrehajtó testület kedden Brüsszelben az MTI szerint.

Az indoklás szerint a döntést a tavaly októberben elindított, folyamatban lévő szubvencióellenes vizsgálat keretében hozták.

Mint írtuk, a bizottság július elején jelentette be, hogy ideiglenes jelleggel 37,6 százalékig terjedő kiegyenlítő vámot vet ki a Kínából származó, kizárólag akkumulátorról üzemelő elektromos járművek (BEV) behozatalára, mindazonáltal hozzátette, hogy a testület által vizsgált három kínai gyártóra egyedi vámok vonatkoznak.

Az átlagosan 20,8 százalékos vám az elektromosjármű-gyártásban érdekelt azon kínai vállalatokra vonatkozott, amelyek együttműködtek az uniós vizsgálatban.

Az intézkedés célja az olcsónak tartott, kínai állami támogatással gyártott elektromos járművek EU-ba irányuló dömpingjének megakadályozása.

Az ideiglenes vámok legfeljebb négy hónapig érvényesek, ezen időtartamon belül – vagyis október elejéig – az uniós tagállamok szavazásával döntést kell hozni a végleges vámokról. Megállapodás esetén a vámok ötéves időtartamra véglegessé válnak.

A brüsszeli bizottság kedden azt is bejelentette, hogy az EU folytatja a tárgyalásokat a kínai hatóságokkal, és nyitottnak mondta magát olyan megoldásra is, amelynek révén a kiegyenlítő vámok elkerülhetők lesznek. A testület jelezte, hogy egyelőre az ideiglenes vámokból érkező bevételt is félreteszik, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon.

A BYD-t is érinti, a Fehér Ház is harcol

A július elején bejelentett, több kínai elektromosautó-márkára is kivetett büntetővám a BYD esetében 17,4 százalékban, a Geely esetében 19,9 százalékban, a Saic esetében pedig még 37,6 százalékban került meghatározásra. A többi gyártó esetében 20,8 százalékot irányoztak elő, a vizsgálattal nem együttműködő cégeket pedig 37,6 százalékos büntetővám terheli.

Miközben Magyarországon már várják a kínai elektromosautó-gyártókat, az Egyesült Államok mindent megtesz még annak érdekében is, hogy az országból teljesen kiszorítsák a kínai gyárak járműveit.

Eddig magas vámok bevezetésével küzdöttek ellenük, most azonban napirendre került a kínai elektromos járművek teljes betiltása az országban. A Fehér Ház is vizsgálatot indított, hogy kiderítse, milyen nemzetbiztonsági kockázata van a kínai autók jelenlétének.