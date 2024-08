Felkészült a szeptemberi és októberi utószezonra a balatoni vendéglátás, Csobota-Kis Árpád turisztikai szakértő szerint már most is jelentősen olcsóbb minden, mint a főszezonban, azonban néhány hét múlva már fél-, sőt harmadáron is foglalhatunk szállást a magyar tengernél.

Szeptemberben és októberben jelentős kedvezményekkel foglalhatunk szállást a Balatonnál, a vendéglátók nyitott ajtókkal várják a vendégeket – jelentette ki Csobota-Kis Árpád turisztikai szakértő a Blikknek nyilatkozva.

A szakember szerint az őszhöz közeledve nem szűnik meg az élet a magyar tengernél, és már most is jelentősen olcsóbb minden, mint a csúcsszezonban.

„15 éve még tényleg az volt a helyzet, hogy aki lement a telekre, panaszkodott, hogy minden zárva van, a vendéglátós pedig arra, hogy nincs vendég, minek tartson nyitva. Most nem így van. A balatoni szolgáltatók összefogtak, és garantálták, hogy egész évben nyitva tartanak” – fogalmazott a turisztikai szakértő.

Azonban a helyzet mára jelentősen változott, Csobota-Kis Árpád úgy látja, hogy „a tehetős városi emberek egy része már nemcsak a hétvégét tölti a Balatonnál, hanem felvásároltak házakat, kétlaki életet kezdtek élni, vagy végleg leköltöztek”. „A Covid is hozzátett: sokan féltek a városi tömegtől, és a Balaton mellé költöztek. Budapest most is szinte üres, sokan vagy a tónál vannak, vagy az Adrián” – tette hozzá a szakember.

Arra a kérdésre, hogy a szeptemberi, késő nyári jó időre felkészültek-e már a vendéglátók, nyitott ajtókkal várják-e a pihenni és kikapcsolódni vágyókat, a turisztikai szakértő kijelentette:

Hogyne! És már most is jelentősen olcsóbb minden, szeptemberben féláron is foglalhatunk szállást, októbertől akár harmadáron is.

„Korábban augusztus 20. után elkezdett esni az eső, és mindenki hazamenekült. Most azt tapasztalom, amikor rendezvényeket szervezek, sokszor októberben is 30 fokok vannak. Ezek a hatások egymást erősítik, ez az oka, hogy most háromszor annyi vendég van a Balatonnál, mint 10 évvel ezelőtt” – hangsúlyozta Csobota-Kis Árpád.