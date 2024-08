Eladóvá válhatott a Budapest Marriott hotel

A cseh tulajdonban lévő Budapest Marriott hotel nemrég eladóvá vált. Az is kiderült, hogy mely cég ajánlata lehet majd a befutó, ugyanis Tiborcz István és a BDPST Group már bejelentkezett a szálloda megvásárlására.

Eladásra kínálkozik a Budapest Marriott hotel – írja a Telex saját forrásaira hivatkozva. A portál a cseh CPI-csoport tulajdonában lévő szálloda egy lehetséges vevőjelöltjét is megnevezte: ez nem más, mint a Tiborcz István nevével fémjelzett BDPST Group.

Az érintetteket megkeresték, azonban érdemi választ egyik helyről sem kaptak. A lap szerint azonban az értékesítés jelenleg is zajlik, a vevőjelölteknek szeptemberben kell leadniuk az ajánlataikat.

Mint írták, a szakemberek szerint jelenleg nem túl kecsegtető az ingatlanpiaci helyzet, így nem biztos, hogy sokan jelentkeznek majd be a szálloda megvásárlására. A BDPST Groupnak ugyanakkor érdekében állhat a luxushotel megvételezése, amely korábban már megvásárolt egy másik ikonikus fővárosi szállodát is. A Gellért Szállóra még a tavalyi év végén ruháztak be, és várhatóan 2027-től nyitja meg újra kapuit egy teljes körű, értékteremtő felújítást követően.

Minden budapesti négyzetméter milliókat ér

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a budapesti lakások átlagos négyzetméterára 3 százalékkal 914 ezer forintra emelkedett; az átlagos, 65 négyzetméteres otthonra fordított összeg pedig 4 százalékkal nőtt, megközelítette a 60 millió forintot.

Hét kerületben egymillió forint feletti négyzetméteráron kínálják az ingatlanokat, azonban a budapesti kerületek kétharmadában, például Soroksáron, Pesterzsébeten, Csepelen vagy Budafokon még mindig fővárosi átlag alatti árszinten lehet lakáshoz jutni.

Négyzetméterenként a legjelentősebb kiadást a hegyvidéki, a klasszikus pesti belvárosi, V. kerületi, illetve újbudai ingatlanvásárlás jelenti. A három legdrágább kerületben 1,19-1,27 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Az otthonteremtésre fordított összegben ugyanakkor a II. kerület lett a csúcstartó, 123 millió forinttal.