Tízmilliárd forintból terjeszkedne külföldön a Félegyházi Pékség

Kiváló minőségűek a hazai sütőipari termékek, azonban Magyarország még mindig többet importál belőlük, mint amennyit a külföldi piacokon értékesít. Ahhoz, hogy élelmiszeriparunk felzárkózzon a nyugati cégek termelékenységéhez, versenyképesek maradjunk és exportpiacainkat is bővíteni tudjuk, és nem utolsósorban hazai cégek termékei legyenek a hazai boltok polcain, átgondolt és korszerű beruházásokra van szükség. A száz százalékban magyar tulajdonú, kétgenerációs családi vállalkozás, a Félegyházi Pékség ennek érdekében tavaly év vége óta egy tízmilliárdos zöldmezős beruházást valósít meg – tudtuk meg az Ipar hangjai podcast Magyar Zoltánnal, a Félegyházi Pékség operatív ügyvezetőjével készült interjújából.

A magyar sütőipar nagyjából 280 milliárd forintos forgalmából a Félegyházi 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, bevétele 2023-ban elérte a 30 milliárd forintot. A cég alkalmazotti létszáma az induláskori 20 főről negyed évszázad alatt több mint 1400 főre bővült – a „családi vállalkozás” jelző mégis megállja a helyét, amely nem csupán a tulajdonosi szemléletben nyilvánul meg, hiszen az alapító és gyermekei, ma már új generációs cégvezetőkként napi szinten részt vesznek a cég irányításában, de empátiában, gondoskodásban is a munkavállalók felé.

A dolgozók apróbb-nagyobb gondjai mellett a vállalat figyelme a tágabb környezetre is kiterjed: számos karitatív szervezetet támogatnak, de a háború kitörésekor például több mint egy évig vittek rengeteg terméket az ukrán menekült emberek megsegítésére.

Minden bizonnyal e szemlélet is hozzájárul ahhoz, hogy a „pékség” igencsak imponáló számadatokkal büszkélkedhet. Néhányat kiemelve közülük: havi szinten nagyjából 25 millió terméket állítanak elő, nem csupán kenyereket, kifliket, zsemléket, de leveles süteményeket, fánkokat, cukrásztermékeket és szendvicseket is. 240 beszállítóval állnak kapcsolatban, leginkább magyar vállalatokkal és helyi termelőkkel.

Tavaly 22 ezer tonna lisztet, majdnem 2 ezer tonna margarint és 580 tonna élesztőt használtak fel. Húsvétkor egy hét alatt több mint 20 ezer kalácsot fontak meg kézzel. Hidegkonyhai részlegük évente több mint 3,3 millió szendvicset készít el a mintabolti vásárlóik részére.

Természetesen ezt a mennyiségű árut lehetetlen lenne régi gépekkel vagy kézzel gyártani.

Ezért az elmúlt 15 évben a cég mindent megtett azért, hogy a régi, hagyományos receptjeiket megtartva kidolgozza azokat a technológiákat, amelyekkel képesek nagyüzemi méretben folytatni a munkát. Vannak például olyan gépsoraik, amelyek óránként 15 ezer darab leveles süteményt vagy 24 ezer zsemlét képesek készíteni.

Magyar Zoltán operatív ügyvezető elmondása szerint náluk a klasszikus pék szaktudás átalakult, ám mivel a tészta továbbra is tészta, úgymond a lényeg nem változott.

Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel vannak még jó pékjeink, mesterpékjeink, és a cégnél dolgozó élelmiszermérnökök száma évről évre növekszik. Én emlékszem még, amikor ide jöttem a céghez, hogy mennyi mindent kézzel csináltunk, például a tészta feldobálása a gépekbe, tészta hajtása és kalibrálása. Ezek automatizálását megéri meglépni, mivel több problémát lehet egy csapásra megoldani

– mondta az operatív ügyvezető.

Az automatizálással együtt jár, hogy erősíteni kell a karbantartói csapat tudását, mivel, ha egy automata sor megáll, akkor az sok selejttel, kellemetlenséggel járhat és kézzel nem lehet pótolni a kiesett termelést.

Gépsoraik 90 százaléka Siemens-vezérléssel működnek. Mint az operatív ügyvezető elmondta, meg vannak elégedve velük, ha lehet, kérni is szokták, hogy a Siemens által gyártott vezérléstechnikával legyen ellátva az újonnan beszerzendő gépük.

A Félegyházi Pékség a termékfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet, ám ahhoz, hogy a tulajdonosok elfogadjanak egy fejlesztett terméket, rögös út vezet.

Számos alkalommal akár a 25. verziót fogadják el, így volt ez a sütőtökös pitével is, amellyel tavaly ősszel robbantak be a piacra. Kóstolták nyersen, sütve, fűszeresebben vagy kevésbé fűszeresen, de végül rengeteg kóstolás után egy 5 fűszerből álló receptet fogadtak el. Volt olyan, amikor a fél iroda kóstolta és mindenkinek más tetszett, de szerencsére végül sikerült megtalálni a megfelelő ízvilágot, így egy amerikai trendet sikerült megismertetniük a vásárlóikkal.

A csaknem 10 milliárdos zöldmezős beruházás, melyben helyet kap egy igen tekintélyes raktár, egy több sorral rendelkező gyártótér, egy automatizált és robotizált hűtött csomagoló és 5000 raklapos fagyasztott raktár, amely a cég első számú logisztikai központjává válik.

Az új beruházással nagyjából 200 új munkahelyet teremtenek Kiskunfélegyházán.

A hazai vásárlók a cég saját mintaboltjaiban is találkozhatnak a Félegyházi termékekkel. Ez a hálózat szintén tulajdonosi kézben van, és csak az ő engedélyükkel nyílhat új bolt, amit egyébként rengeteg szempontból vizsgálnak meg szerződéskötés előtt. Sokszor a vásárlók jelzik, hogy a közelükben van egy kiadó helyiség, vagy a munkatársaik vesznek észre egy online hirdetést. Ha kapnak egy jó tippet, elkezdődik a környék felmérése. A cégnél úgy vélik, hogy az embereknek szüksége van egy olyan helyre, ahol egyszerre kaphatnak szendvicset, péksüteményt és kávét. Nem is akármilyen kávét, hiszen azt pár hónapja egy olasz, szintén családi cégtől szerzik be.