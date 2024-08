A lakhatási válság tátongó sebére apró ragtapaszt készül tenni a magyar kormány

Továbbra sincs egyszerű helyzetben az a magyar, aki otthont szeretne teremteni magának. Bár több kormányzati intézkedés is hivatott ezen segíteni, a konstrukciók gyermekvállaláshoz vannak kötve. Enélkül azonban a képlet továbbra is a következő: saját forrásból kevesen tudnak ingatlant vásárolni. Enélkül alacsony fizetésekből kellene önerőre gyűjteni, majd kigazdálkodni a magas hiteltörlesztőt, vagy pedig kifizetni a szintén magas albérleti díjakat, ami főleg egy fiatal számára nagy feldat. A kormány olyan lépésre készül, amelytől a bérleti díjak konszolidációját várja, ám ennek megvalósulása több kérdést is felvet.