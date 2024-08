Most már biztos, az Orbán–Putyin-viszonyra hivatkozva nem lesz Magyarországnak szupervonatgyára

Ahogy arról hónapokkal ezelőtt beszámoltunk, a Ganz-MaVag konzorcium ajánlatot tett a spanyol vasútóriás, a Talgo részvényeinek 100 százalékára, ám már a hivatalos ajánlattétel előtt arról szóltak a hírek, hogy a spanyol kormány egyértelműen elutasítja az ajánlatot, ugyanis Orbán Viktor magyar miniszterelnök „túlságosan oroszbarát” politikát folytat, így az üzletről szó sem lehet.

A spanyol gazdasági minisztérium alá tartozó külföldi befektetési tanács egy jó ideig blokkolta is az üzletet, és halogatták július elejére várt döntést, majd végül augusztus 27-én biztossá vált, hogy nem jön létre az adásvétel – tudta meg a Portfolio.

A kabinet ma megállapodott abban, hogy nem engedélyezi a Ganz-MaVag által a Talgo vállalatba történő közvetlen külföldi befektetést, miután a vizsgálatok során megállapításra került, hogy a művelet engedélyezése nemzetbiztonsági és közrendi kockázatokkal járna

– írta a spanyol gazdasági minisztérium, ugyanis a Talgonak érzékeny információkhoz van hozzáférése.

Új vagonok helyett levitézlett nyugat-európaiak

A novemberi első híresztelések után márciusban tett 619 millió eurós ajánlatot a konzorcium a vonatgyárra, amelynek részvényei 590 milliót értek akkoriban – tehát elég gáláns ajánlatnak volt mondható a magyaroké. Viszont Óscar Puente spanyol miniszterelnök egyből ellenezte a Talgo eladását a „szoros magyar–orosz kapcsolatok” okán, és azt mondta, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák az üzletet.

A spanyolok pedig tartották is a szavukat, hiszen folyamatosan kitolták a határidőket újabb potenciális vevők ajánlataira várva (a svájci Stadler Rail és a cseh Skoda is felmerült), valamint folyamatosan újabb és újabb dokumentumokat kértek be a magyaroktól.

A magyar vasúti kocsik egyelőre nincsenek túl jó helyzetben, Lázár János közlekedési és építési miniszter szerint a Talgótól lehetett volna tanulni, és a megszerzett tudással új, saját vagonokat építeni. Így viszont marad a vásárlás, ami legkorábban négy év múlva valósulhat meg, így gyorsabb megoldásként leselejtezett nyugat-európai, 20–30 éves vasúti kocsik beszerzését látja a legjobb megoldásnak.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a magyar vasútközlekedésben használt 40–50 éves vagonok meghibásodása egyre gyakoribb, legutóbb a Kolozsvárról érkező InterCity 52 éves kocsija szenvedett balesetet, emiatt a Keleti pályaudvar forgalma teljesen leállt egy időre. Vitézy Dávid közlekedési szakember szerint ez nem is fog változni egy ideig, hiszen Lázár János a legtöbb felújítási munkálatot leállíttatta, éppen ezért egyre több párt követeli a miniszter lemondását.