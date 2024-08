Döntöttek Matolcsy Györgyék, ennek azonnal meg lehet a hatása

A jegybank legutóbb júliusban 25 bázisponttal, 6,75 százalékra mérsékelte irányadó kamatát, már akkor felmerült, hogy átmenetileg szüneteltethetik a kamatcsökkentési periódust. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, illetve júniushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak. Így a piaci szakértők azt jósolták, hogy kedden a Monetáris Tanács nem nyúl az alapkamathoz. A jegybank tavaly májusban kezdte meg a kamatcsökkentést a 18 százalékos irányadó kamatról,

A múlt héten a forint kismértékben a 395-ös szint alatt kezdte az euró ellenében, majd szerdán délelőtt 392 közelébe erősödött a jegyzés. Azonban Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője azt is hangsúlyozta a tőzsdei összefoglalónkban, hogy

a jegybank által kiemelten figyelt tényezők többsége most óvatosságot indokol.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója lapunknak azt nyilatkozta, hogy az MNB keddi kamatdöntése hozhat esetleg mozgást a forint árfolyamában. Kiemelte, a legutóbbi kamatdöntés óta elég sok minden történt, ami befolyásolja az MNB helyzetét.

Érdemes felhívni a figyelmet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Indexnek adott nyilatkozatára. Arra a kérdésünkre, hogy szerinte a monetáris politika fékezi-e a növekedést, a tárcavezető kifejtette: a jegybank küklopszüzemmódban van.

„A jegybankot csak az infláció érdekli. Az fogyasztói árindex jelenleg 4 százalék körül mozog. A növekedés újraindítását már el lehet kezdeni egy ilyen inflációs közegben. Valójában most már inkább az inflációs várakozásokat és félelmet kell lejjebb szorítani. A Századvég szerint a lakosság még mindig 7–8 százalékos inflációt érzékel, szemben a 4 százalékos tényadattal. A nagy kérdés, hogy a jegybank mikor ereszt ki és nyitja meg a pénzcsapokat.” A miniszter kiemelte:

Jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Bank nem foglalkozik a hitelösztönzéssel. Nincs Növekedési Hitelprogram [NHP], sem Növekedési Kötvényprogram [NKP]. A bankok egyre magasabb tőkekövetelményekkel szembesülnek, ami inkább a hitelezés visszafogása irányába hat. Amikor Matolcsy György 2013-ban jegybankelnök lett, egyből hitelösztönzéssel kezdett. Most nagyon hasonló állapotok vannak a gazdaságban, például 2–3 százalékos reálkamatok. Véleményem szerint ebben a reálkamat- és makrogazdasági környezetben megengedhető célzott hitelösztönző program.

A kamatdöntés hátteréről Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke 15 órakor további részletet is elárul, a szokásához híven tájékoztat a gazdasági kilátásokról. Ezt élőben ebben cikkünkben követjük.

Most következett be, amit a jegybank a júniusi ülésén ígért

„Mai döntésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, így annak mértéke továbbra is 6,75 százalék” – értékelte a döntést Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzője. Szerinte most következett be tehát az, amit a jegybank a júniusi ülésén ígért, miszerint a monetáris politika új szakaszba lépett, majd kiemelte, hogy a mai döntés kismértékben erősítheti a forint árfolyamát.

Az elemző szerint a mostani döntéshez alapvetően három tényező járulhatott hozzá. Egyrészt a forint árfolyama viszonylag gyengén alakult: az elmúlt időszakban az árfolyam a 390–400-as sávban maradt, de távolabb a sáv erős végétől, így félő lett volna a további gyengülés egy kamatcsökkentés esetében, ez pedig kedvezőtlen hatást gyakorolhatott volna az inflációs folyamatokra. „Tegyük hozzá: a forint akkor sem tudott érdemben erősödni, amikor a dollár gyengülése nyomán kellett volna, ez pedig intő jel lehetett a jegybank számára.”

Szerinte szintén a kamatcsökkentés ellen szólt az elmúlt hónap felfokozott piaci hangulata, amely az amerikai recessziós várakozások erősödése és a japán kamatemelés nyomán kialakult. „Bár a piac némileg megnyugodott, de láthatóan minden bejövő hírre, adatra érzékenyen reagál, ez pedig egy feltörekvő deviza esetében óvatosságot követel. Az infláció júliusban a vártnál minimálisan magasabban alakult, 4,1 százalékot tett ki. Ez önmagában nem akadályozta volna még meg a lazítást, hiszen a reálkamat még így is bőven pozitív, de semmiképpen sem támogatta a lazítást.”