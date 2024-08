A NAV folyamatosan küldi az értesítőket, 800 ezer embernek van tartozása

A NAV közleményében felhívta a figyelmet, hogy érdemes mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha az adószámlán túlfizetés van. A tartozás ugyanis folyamatosan nő,

a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni.

Akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a NAV-val, azok tárhelyükön, akik papíralapon, azok a postaládájukban kereshetik az adószámla egyenlegéről szóló dokumentumot. Mindenki a küldemény elején találja, hogy kell-e fizetnie, igényelhet-e vissza, illetve 2023-ra keletkezett-e pótléka.

Az aktuális egyenleg a NAV Ügyfélportálján, illetve a NAV-Mobil applikációban is megtekinthető az év bármely napján.

Nem mindenki kap adószámla-értesítőt

Jelezték azt is, hogy adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem vagy csak késve teljesítették és emiatt ötezer forintot elérő késedelmi pótlékuk is keletkezett, azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást.

A tartozás és túlfizetés a legegyszerűbben és banki költség nélkül az Ügyfélportálon rendezhető.

A tartozás megfizetéséhez – bejelentkezés után – az adószámla csempén a bővebb információra kattintva kell lekérdezni az egyenleget, és a hátralék rendezése gombbal már indítható is a fizetés. Az összeg emellett rendezhető még banki átutalással (a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet vagy az adószámot), vagy akár a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával.

Ugyanitt kérhető a túlfizetés kiutalása vagy átvezetése is az Átvezetési és kiutalási kérelem elnevezésű űrlapon, amely az adószámla lekérdezése után, a túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, akár mobiltelefonról is elérhető.

Akinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon. Konkrét ügyek intézéséhez ügyfélazonosító szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító szám legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban igényelhető a TEL-nyomtatványon, ennek menetéről szintén elérhető a NAV honlapján egy részletes útmutató – olvasható a közleményben.