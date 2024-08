Meglepő helyen landolnak a visszaváltott üvegek után járó 50 forintok

Levásárolhatjuk a visszaváltott italcsomagolások árát az adott áruházban vagy a Mohu applikációján keresztül kérhetjük a pénzt a bankszámlánkra is. Van egy harmadik út, amiről kevesebbet beszélünk, ez pedig a felajánlás jótékony célra. Az Index érdeklődésére a Mohu elárulta, hogy ilyen formában már 31 millió forint gyűlt össze. A befolyt összeget az év végén utalják majd át a kedvezményezett kórházaknak, amelyek gyermekgyógyászati intézmények. Sok kicsi sokra megy, az így összegyűlt milliókból szerezhetik be a mindennapi gyógyításhoz szükséges orvosi eszközök egy részét is.