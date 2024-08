Erős ellenfél jelent meg az ingatlanhirdetési piacon

Nevet vált és mostantól zenga.hu néven működik tovább az otpotthon.hu ingatlanhirdetési és -keresőportál. A váltásra azért volt szükség, hogy az online ingatlanhirdetési piac jelenleg második legerősebb szereplője bővíteni tudja szolgáltatásait, az energikusabb, fiatalosabb névvel pedig még nagyobb közönség számára is megismerhetővé és megjegyezhetővé váljon.

Mától, azaz augusztus 28-tól a zenga.hu weboldalon lesz megtalálható az eddig az otpotthon.hu oldalon működő ingatlanhirdetési és -kereső portál.

Az oldalon több mint 150 ezer ingatlanhirdetés található, valamint olyan, ingatlant vásárolni és eladni szándékozókat segítő szolgáltatások, mint az ügyvédkereső, a lakóparkkereső, a finanszírozást segítő aloldal és az otthonok kialakításával kapcsolatos hasznos cikkek, tanácsok.

Az OTP Bank leányvállalataként az OTP Otthonmegoldások Kft. célja, hogy egy olyan teljes körű online lakásökoszisztémát építsen az ingatlanvásárlóknak, ami a költözés gondolatának a megszületését követően segíti a lakásvásárlást a kiválasztástól a finanszírozáson át az utolsó aláírásig. Ebben a rendszerben nagy hangsúlyt fektetünk a tökéletes ingatlan megtalálására is, olyannyira, hogy két évvel a portál beindítása után már az ingatlanhirdetési piac második legnagyobb szereplőjévé váltunk

– mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

A Zenga nevet könnyen megjegyezhetőnek tartják, és reményeik szerint segít abban, hogy népszerű keresőként még nagyobb szeletet hasítsanak ki az ingatlankeresési és -hirdetési piacon.

Az oldalt havonta egymillió felhasználó látogatja, és az egész országot lefedi a portálon található eladó és kiadó ingatlanok állománya.

A zenga.hu-n magánszemélyeknek ingyenesen biztosít hirdetési felületet az eladó, illetve kiadó ingatlanokat. A portál ingatlanvásárlás finanszírozásával kapcsolatban személyre szabott hitelkalkulációt kínál, beleértve a hitelképesség ellenőrzést is.

Az ingatlanadatlapokon személyre szabott hitelajánlatokat is találhatnak az érdeklődők, a hirdetésfeladást pedig valós tranzakciós adatok alapján online értékbecslő kalkulátor segíti. Az oldalon ügyvédkereső is működik több száz ügyvéddel, egy dedikált oldalon pedig több mint 100 új lakóparki projektről is információkat nyújt.