Varga Mihály pénzügyminiszter és tárcája dolgozik egy szeptemberi, kétnapos budapesti csúcstalálkozó szervezésén, amelyen a nemzetközi pénzügyi világ vezetői, köztük az IMF, az EBRD, az EIB és az ORCD első emberei, valamint rengeteg jegybank elnöke is képviselteti magát.

Először a Politico című brüsszeli lap számolt be egy budapesti pénzügyi találkozóról, amely azt írta, hogy az eseményt szeptember 13-ra tervezik.

Az ATV ezt követően kereste meg kérdésekkel a Pénzügyminisztériumot (PM), amely azt válaszolta a csatornának:

A Pénzügyminisztérium jelenleg is dolgozik a szeptemberi, budapesti ülés előkészítésén. A kétnapos magas rangú találkozón a jegybankelnökök mellett részt vesz többek között az IMF vezérigazgatója, az EBRD és az EIB elnöke, valamint az OECD főtitkára is.

„Európa az elmúlt években jelentősen leszakadt versenytársaitól, a magyar elnökség célja ezért az uniós versenyképesség helyreállítása. A magyar álláspont szerint ebben a munkában nincs helye ideológiai és politikai vitáknak, az Uniót érintő kihívásokon közösen kell dolgoznunk” – írta a PM az ATV-nek küldött válaszában.

A pénzügyi tárca ezen kívül arra is felhívta a figyelmet, hogy a Politico cikke az Eurózóna pénzügyminisztereinek a találkozójáról szólt, amelyet szintén Budapesten tartanának meg. Ezen kívül lesz egy másik meeting is a magyar fővárosban, amelyen viszont az EU-s országok pénzügyminisztereinek ülnének le egymással tárgyalni – és ez a tárgyalás lesz az, ahol az említett külföldi pénzintézetek vezetői is jelen lehetnek (az viszont nem derült ki a válaszból, hogy ez a kétnapos találkozó mikorra várható).

Az uniós pénzügyminiszterek egyébként másfél hónapja, a magyar soros elnökség kezdetekor is összeültek már.

A másik, eurózónás találkozó sorsa Vlagyimir Putyin és Magyarország kapcsolata miatt kérdéses

A Politico az eurozóna pénzügyminisztereinek találkozójáról azt is közölte, hogy az eseményt vezető ír közpénzügyi miniszter, Paschal Donohoe a jövő héten dönt arról, hogy megtartják-e a tanácskozást. Jelenleg a találkozó szerepel a hivatalosan programtervben,

de hogy ténylegesen megtartják-e, az többek közt azon múlhat, hogy milyen fejleményei lesznek a csütörtök, Brüsszelben tartott külügyi tanácsi találkozónak.

A Politico szerint ugyanis az uniós vezetők körében egyre nagyobb a harag amiatt, hogy Magyarország szerintük Oroszország érdekeit képviseli az Unióban.

A lapnak anonim módon nyilatkozó uniós tisztviselők egyike azt mondta, hogy jelenleg is intenzív tárgyalások zajlanak annak felmérésére, hogy hány uniós miniszter fontolgatja a találkozó bojkottálását Donohoe döntésétől függetlenül. Mint cikkükben írták,

több uniós pénzügyminiszter (beleértve a német, észt, finn és litván tárcavezetőket) már jelezték, hogy semmiképp nem vesznek részt a budapesti eurózónás találkozón.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint Paschal Donohoe a jövő hétig hozza meg a döntést a találkozó sorsáról (miután szeptember 5-én és 6-án már lenne egy előkészítő ülés ezzel kapcsolatban), és valószínűleg azt is felméri majd, hogy milyen hangulatban zajlanak le a csütörtöki, brüsszeli tárgyalások.