Podoljak ismét megszólalt a Barátság kőolajvezetékről, saját magát cáfolja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak nemrég a Telegarmon tett közzé egy bejegyzést, melyben tagadja saját kijelentését a Barátság kőolajvezeték 2025 január elsejével történő lezárásáról.

Az ukrán tisztviselő most azt mondta, hogy a tranzit 2029 végéig, a szerződés lejártáig biztosan folytatódik.

„Ukrajna teljes mértékben teljesítette és teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit az ilyen megállapodások lejáratának meghatározott időpontjáig. Ez vonatkozik az európai országokkal való kétoldalú kapcsolatainkra is” – mondta Podoljak.

A tanácsadó – a Sztrana szerint – valószínűleg összekeverte a kőolajvezetékkel kapcsolatos szerződés lejártát a gáztranzitszerződésével, amely valóban 2025 januárjában jár le, s amellyel kapcsolatban az ukrán energiaügyi miniszter még márciusban megerősítette, hogy nincs lehetőség az orosz gáztranzitot érintő szerződések meghosszabbítására. Bár Magyarországra is hatással van a döntés, osztrák szomszédainknak ez még nagyobb érvágás, amellyel kapcsolatban már ki is fejezték nemtetszésüket. Hogy mit is jelent a gázszállítások leállítása és milyen hatást hoz magával, alábbi cikkünkben bővebben is írtunk.

Háromórás tárgyalás

Eközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron tartózkodik, ahol kijelentette: „Európai összevetésben is nagyon jól áll Magyarország felkészültsége a fűtési szezonra, a földgázszállítás pedig folyamatos a déli útvonalon, így hazánk energiabiztonsága hosszú távon is garantált.”

A tárcavezető a Gazprom orosz állami gázipari óriáscég vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel folytatott közel három órás tárgyalását követően arról számolt be, hogy Magyarország földgázellátása terén az elmúlt években két rendkívül fontos döntés született, amelyek helyessége azóta egyértelműen bizonyítást nyert.

Az egyik, hogy az orosz, török, bolgár és szerb partnerek együttműködésével megépült a Török Áramlat gázvezeték, a másik pedig az, hogy a kormány 2021-ben tizenöt évre szóló, hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a Gazprommal – mondta, hozzátéve, hogy:

Ez a hosszú távú gázvásárlási megállapodás és ez a biztonságos déli szállítási útvonal a garanciája ma annak, hogy Magyarország földgázellátása a rendkívül nehéz geopolitikai környezetben is folyamatosan garantált és stabil.

Szijjártó Péter közölte, hogy csaknem három órán tárgyaltak Alekszej Millerrel az európai energiapiaci helyzetről, és kijelenthető, hogy hazánk földgázellátása továbbra is stabil, és biztonságban van.

„A Gazprom teljesíti a 2021-es szerződésben vállalt kötelezettségeit. Törökország, Bulgária és Szerbia pedig megbízható tranzitországként viselkedve folyamatosan biztosítják az Oroszországból származó gáz Magyarországra érkezését” – fogalmazott. Arra is kitért, hogy tavaly a Török Áramlaton keresztül nagyjából 5,6 milliárd köbméter földgáz érkezett Magyarországra, idén pedig ennek mértéke már elérte a 4,8 milliárd köbmétert.

89 százalék

„Látszik az, hogy a déli szállítási útvonal jelentősége egyre nagyobb, a déli szállítási útvonal biztosítani, garantálni tudja Magyarország földgázellátását. Ennek köszönhetően Magyarország felkészülése az előttünk álló hónapokra, amit fűtési szezonnak neveznek, európai összevetésben is nagyon jól áll” – jelentette ki.

Földgáztárolóink töltöttségi szintje 89 százalékot ért el, ami azt jelenti, hogy a mai napon a tárolókban található gázzal az éves felhasználásunk 57 százalékát már fedezni tudjuk. Hogy világos legyen, hogy ez európai összevetésben mit jelent: az európai átlag 27 százalék

– tette hozzá Szijjártó, aki szerint a hosszú távú szerződéssel biztonságban van az ellátás, és a Gazprom is elkötelezett a megállapodásban foglaltak teljesítése, valamint az együttműködése folytatása mellett Magyarországgal. „Ugyanígy vagyunk ezzel mi is. Ez egy kölcsönösen előnyös megállapodás, amelyet semmilyen módon nem akarunk feladni” – emelte ki.

A földgáz vásárlása Oroszországból semmilyen módon nem tartozik szankciós intézkedések alá, s a mi célunk egyértelmű: Magyarország energiaellátását biztosítani akarjuk és fogjuk is, és nem fogadunk el semmifajta korlátozást erre nézvést

– hangsúlyozta a miniszter.

(Borítókép: A Barátság II. nyersolajvezetékre emlékeztető kő a Dunai Olajfinomítóban 2022. május 24-én Százhalombattán. Fotó. Janos Kummer / Getty Images)