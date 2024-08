Drága hobbi a legózás, mégis sokat vásárolnak belőle a magyarok

Évente több mint százezer forintot is elkölthet egy átlagos Lego-vásárló Magyarországon. A játékosok szerint viszont megéri, hiszen képességfejlesztő ez a népszerű dán kockajáték, többek között a finommotoros mozgást, a térlátást és a logikai gondolkodást is fejleszti.

Az Etele Plaza készített felmérést hírlevél-feliratkozói körében, mely a KocKaland kiállításhoz kapcsolódott, ami a bevásárlóközpont harmadik emeletén látható. Több mint ötszázan válaszoltak a felmérésre, mely nemcsak a vásárlás gyakoriságára volt kíváncsi, hanem a megvett tételek típusára, a megajándékozott rétegre, sőt még arra is, hogy kikkel és mennyi időt játszanak a kitöltők, írta meg a Piac és Profit.

A vásárlók többsége évente néhány alkalommal tér haza az üzletből Lego-szettel (38,5 százalék), ehhez képest tizedük vesz havonta, 18 százalékuk pedig még ritkábban vagy sosem vásárol a dán kockajátékból.

Ha a népszerűséget vesszük figyelembe, akkor elsősorban még mindig a kifejezetten gyermekeknek készülő szettek a legsikeresebbek (31,4 százalék). Sokan azonban spontán vásárolnak, vagyis ami épp megtetszik nekik a boltban. A Technic, City, valamint a sorozatokhoz és filmekhez kötődő készletek azonos népszerűséggel futnak, míg a felnőtteknek és gyűjtőknek gyártottak a vásárlók 9 százalékát tudták megcélozni.

A felmérésben szerepelt olyan kérdés is, mely arra vonatkozott, kinek vesznek Legót a vásárlók. Több mint felük a gyermeküknek, közel egyharmaduk saját célra visz haza a játékból. Párjuknak 7,9 százalékuk, míg barátjuk vagy rokonaik gyermekének 6,3 százalékuk vásárol Legót.

A kitöltők arra is választ adhattak, hogy szerintük miért hasznos a dán gyártó terméke. Túlnyomó többségük, a válaszadók 85 százaléka a különböző készségek fejlesztését emelte ki, köztük a finommotoros mozgást, a térlátást és a logikai gondolkodást. De nemcsak ezeket javítja a játék, hanem a képzelőerőt és a kreativitást is, a felmérésben részt vevők 61,5 százaléka szerint. Az időtöltés és a közösségi élmény jelentősége sem elhanyagolható a válaszadók közel felének véleményében.

A többség gyermekével szokott legózni, de 11–11 százalék a párjával vagy egyedül műveli ezt a hobbit. A válaszadók 43,2 százaléka egy-két óránál többet nem tölt el vele, de negyedük már 2–3 órát is rászán az életéből legózásra. Egytizedük akár öt órát is elbíbelődnek egy-egy szett kirakásával, az igazi függők pedig fél napig is játszanak, sőt egy napot is képesek Legójukkal eltölteni.

A felmérést kitöltők 46 százaléka már járt valamilyen, a játékkal összefüggésben lévő rendezvényen, míg bő felük még nem volt, de tervezi részvételét.

A dán játékgyártó két számjegyű növekedést ért el árbevételben és nyereség szempontjából egyaránt. Előbbinél 13 százalékos volt az emelkedés, mely 31 milliárd dán koronát jelentett. Az értékesítések pedig 14 százalékkal növekedtek a Legónál.