Ingatlanmágnássá tehet a lottóötös, de nem mindegy, hol nézelődünk

A szerencsejátékok nagynyerteseinek többsége tervez ingatlanbefektetést, ezért megnéztük, az ötös lottó 4,92 milliárd forintos e heti főnyereményéből hol mennyi új lakást vehetünk Európa-szerte. A legutóbbi, 2022-es népszámlálás szerint egy átlagos magyar lakás 82 négyzetméter, ezzel az alapterülettel kalkulálva Párizsban 10, Münchenben 14, de Varsóban akár 50 új otthonunk is lehet. A régiós statisztika Budapest összevetésében bőven tartogatott meglepetéseket.

Több mint 180 napja nem volt telitalálat az ötös lottó sorsolásán, így a jackpot összege mostanra 4,92 milliárd forintra emelkedett, ami a játék 67 éves történetének ötödik legnagyobb nyereménye – közölték a Szerencsejáték Zrt. sajtóosztályán. Érzékeltetve, hogy mekkora összeg ez, kiszámolták: a nyereményből mintegy 10 millió gombóc fagylalt ára is kitelne, vagyis a győztes megengedhetné magának, hogy minden magyar lakost meghív egy adag fagyira.

Ingatlan, tőzsde, műkincs?

Érthető okokból a nagynyertesek anonim kérdőívén azt még senki sem jelölte meg célként, hogy össznépi fagyizásra invitálná honfitársait, az ingatlanbefektetésekre a legtöbb szerencsés kezű ember viszont gondol. Sokan vennének persze részvényeket, kötvényeket, de a magyar gazdaságtól való függést csökkentve abban is van ráció, hogy a portfólió egy részét a nemzetközi piacokra helyezzük. Alternatív befektetésként szóba jöhet az arany vagy más nemesfémek, de ugyanígy műtárgyak, festmények is.

Néhány hete összeszedtünk öt dolgot, amire a lottóötös sem elég. Így hiába kerül a számlánkra hirtelen több milliárd forint, könnyen beletörhet a bicskánk egy New York-i penthouse-vásárlásba, mint ahogy a világ legnagyobb jachtjairól, így a History Supreme-ről is csak álmodozhatunk. Egy karibi sziget megvétele is kifoghat rajtunk, de a Real Madridot vagy a Manchester Unitedet sem kapjuk meg a mesés jackpotért. Az űrutazás sem a megfizethető kategória, hiába van a kezünkben a tökéletes szelvény, legfeljebb várhatunk a SpaceX vagy a Blue Origin Black Friday-akcióira.

Kérek egy lakást! Tíz lett, maradhat?

Visszatérve az ingatlanbefektetésekre, a Deloitte Property Index 24 európai országot vizsgáló felmérését segítségül hívva megnéztük, a lottóötösből hol mit ér a pénzünk az új építésű lakások piacán. Mivel a kutatás is euróval számol, kezdjük azzal, hogy a 4,92 milliárd forint a hivatalos uniós fizetőeszközben kifejezve 12,53 millió euró. Ahogy azt a könyvvizsgáló-adótanácsadó cég jelezte:

az árszinteket tekintve Párizs vezető pozíciója 2023-ban is megingathatatlannak bizonyult. A francia fővárosban 14 900 eurót kértek el átlagosan egy új lakás négyzetméteréért, míg a második legdrágább város München (10 900 euró).

Vagyis aki az Eiffel-torony vagy a Louve közelségére vágyik, az ez alapján 840 négyzetméternyi új otthonra tehet szert Párizsban. Alapul véve azt, hogy a 2022-es magyarországi népszámlálás szerint a hazai lakások átlagos alapterülete 82 négyzetméter, a középértéknél maradva tíz ekkora méretű – éppen csak átadott – rezidenciában könnyedén berendezkedhetünk. A bajor fővárosban ugyanezekkel a paraméterekkel nagyobb ingatlanportfóliót halmozhatunk fel: az 1149 négyzetméteres összterület 14 darab 82 négyzetméteres lakás bezsákolását teszi lehetővé.

Mit üzennek a budapesti ingatlanárak?

Párizs vagy München más kávéház, viszonyításképp – a Deloitte statisztikái alapján – a Budapesten jellemző 3260 euró átlagos négyzetméterárnál Prágában (5153 euró) és Pozsonyban (3884 euró) is jóval drágábbak az új lakások, de Varsóban némileg alacsonyabb (3022 euró) az árszint. Ez azt jelenti, hogy – a népszámlálás szerinti átlagos magyar alapterülethez ragaszkodva – az ötös lottó főnyereményéből

Budapesten 46 új lakásra csaphatunk le (3843 négyzetméter összterülettel).

Prágában csak 29-re (2431 négyzetméteren),

Pozsonyban 39-re (3226),

Varsóban viszont 50-re (4146).

Ez alapján még szimpatikusabbak lengyel barátaink, máris közelebb érezzük magunkhoz a varsói óvárost a királyi várral, a piactérrel.

Érdekesség, hogy ezzel együtt az új lakások helyi valutában számított árai 5 százalékot meghaladó mértékben Budapesten (11,2 százalék) és Varsóban (9,7) nőttek, vagyis látható jelei vannak a felzárkózásnak. Igaz, Oslónak a maga 7,2 százalékos drágulásával nincs nagyon kihez és hová zárkózni, hiszen az irigylésre méltó kőolaj- és földgázkészletekkel bíró Norvégia mesés gazdagságnak örvendő jóléti állam. Odalátogatni turistaként nem olcsó mulatság, egy korsó sör 4000 forint.

Némileg eltérő kép rajzolódik ki, ha euróban vizsgáljuk az árak változását, de ebben a rangsorban is Budapest végzett az első helyen.

A Deloitte Property Index ugyanakkor az ingatlanbefektetők számára kedvező folyamatokról is beszámolt, a vizsgált városok közül a legnagyobb mértékben (7,4 százalékban) Koppenhágában csökkentek az új lakások árai 2023-ban. Városrészekre szűkítve a bontást London belvárosában ugyanakkor ennél is nagyobb mértékben (12,5 százalék) mérséklődtek a lakásárak.

Létezik-e trendszerű áresés?

2022-ben az Egyesült Királyságban tapasztalt 18,8 százalékos, illetve a Dániában látott 9,7 százalékos árcsökkenést követően jóval kisebb mértékben, de tovább estek a két országban az új építésű lakások árai. A vizsgált országok közül 2023-ban legnagyobb mértékben (10,7 százalék) Olaszországban csökkent egy új lakás ára.

Ugyanakkor az utóbbi évekhez hasonlóan a vizsgált országok közül továbbra is Ausztriában voltak a legdrágábbak az új lakások, itt négyzetméterenként 4920 euró volt az átlagos fajlagos ár. Ausztriát követi Németország (4700 euró), Franciaország (4538) és Hollandia (4266).

Vannak gyakrabban előkerülő számok Az ötös lottón a fél éve tartó halmozódás alatt Fortuna istennője az 50 és a 60 közötti számoknak kedvezett a leginkább, hiszen a Szerencsejáték Zrt. számításai szerint a nyerőszámok 16,8 százaléka ebbe a kategóriába esett. A 20 és 30 közötti számok viszont szemmel láthatóan kegyvesztetté váltak, mivel csak 4 százalékát teszik ki a sorsológömbből az elmúlt 26 hétben kikerült számoknak. Voltak olyan játékosok, akik kitűnően ráéreztek, mely számokhoz pártolt át a szerencse, hisz az elmúlt hat hónapban 4 találattal 619 játékosból lett milliomos. A játékszervezőnél emlékeztettek: a nyeremény halmozódására 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem nő tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között felosztják, de erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa.

(Borítókép: Benjamin C Tankersley / For The Washington Post / Getty Images)