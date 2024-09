Magyar siker: szerződés a világ egyik legnagyobb klubjával

Partnerségre lépett egymással az FC Barcelona és a BioTechUSA, ennek keretében mostantól több éven át a magyar családi tulajdonú cégcsoport látja el táplálékkiegészítő termékeivel Lamine Yamalt, Pedrit, Dani Olmót és a klub többi kiválóságát. Az együttműködés a kutatásra, az oktatásra és a tudástranszferre is kiterjed, vagyis messzebbre is mutathat a megállapodás.

Nyárbúcsúztató hétvégére indultunk Barcelonába, igaz, augusztus utolsó napján is olyan forróság fogadott minket a Földközi-tenger partján, hogy a küszöbönálló ősz még csak inkognitóban sem mutatta meg magát. Katalónia szívébe annak apropóján érkeztünk, hogy tanúi legyünk egy házasságnak, az FC Barcelona és a BioTechUSA-cégcsoport frigyének. A BEK/BL-trófeát ötször elhódító, 27-szeres spanyol bajnok, 31-szeres Király-kupa-győztes klub ugyanis többéves partnerségi megállapodást írt alá a 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalattal, hogy ellássa sport-táplálékkiegészítő termékeivel, a fehérjéktől kezdve a vitaminokon át a regenerációt támogató készítményekig.

Globális partner nem lehet akárki

Az együttműködést a gránátvörös-kékek Valladolid elleni bajnoki mérkőzése előtt szentesítették a felek, a klub részéről Juli Guiu marketingért felelős alelnök vett részt az eseményen, míg a BioTechUSA-t a társtulajdonos fivérek, Lévai Bálint vezérigazgató és Lévai Balázs kereskedelmi igazgató képviselték. Az FC Barcelona alelnöke úgy fogalmazott, hogy

a minőségi, jól megtervezett étrend és a hozzá kapcsolódó táplálékkiegészítés a játékosok felkészülésének egyik legfontosabb eleme, arra pedig a magyar céggel kötött partnerségben látják a garanciát, hogy e téren is az élmezőnyben versenyezhessenek.

Lévai Bálint a bejelentés után arra hívta fel a figyelmet, hogy az FC Barcelona rendkívül körültekintően választja ki a globális partnereit. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen nincs olyan márka a világon, amely ne szeretne egy, a Föld bármely pontján ismert, több tízmilliós szurkolói bázissal rendelkező emblematikus klubbal partnerségre lépni. „Éppen ezért óriási öröm számunkra, hogy a katalán csapat szakértőinek előzetes elvárásait is messze felülmúlta a termékeink prémiumminősége és az a know-how, amivel rendelkezünk” – tette hozzá a vezérigazgató, aki felidézte, már a tárgyalások korai szakaszában érezték, hogy az értékeik és hitvallásuk közös.

Új aranykor Barcelonában?

Ennél jobb alkalmat aligha találhattak volna a felek, hogy fellebbenjen a fátyol a közös út kezdetéről, hiszen a Barcelona 7–0-s gálaelőadást tartott az – újjáépítés alatt álló Camp Nou helyett albérletben, az 1992-es barcelonai játékok emlékét őrző, 55 ezer férőhelyes – olimpiai stadionban. Bár arra aligha egy Valladolid elleni kiütéses győzelem adja meg a választ, hogy mennyire jó az új Barca, a jelek szerint Lionel Messire, Andrés Iniestára és Xavi Hernándezre elég jó szívvel emlékezni, visszasírni nem kell őket, hiszen itt van Lamine Yamal, Pedri és most már Dani Olmo is. Amit művelnek a pályán, az varázslat, vagy ahogy a katalán sportnapilap, a Sport másnapi címlapján hirdette: „micsoda fesztivál” volt ez.

Objektív okokból stadiontúra nem lehetett a barcelonai látogatásunk része, hiszen a korábbi, 99 ezres Camp Nou helyén épülő új, 105 ezres vadonatúj arénát 2026-ban adják csak át. A 1,5 milliárd eurós Espai Barca projekt 18 hektárnyi területet foglal magába, a létesítményt 350 ezer négyzetméteres tetőszerkezet fedi majd be. A legutóbbi hírek szerint azonban Hansi Flick csapata már menet közben, idén decemberben visszatérne a Montjuicról, mintegy 60 százalékos kapacitás mellett birtokba véve régi-új otthonát, miközben a rekonstrukció még javában tart. A Camp Nou helyett a páratlan gazdagságú klubmúzeum interaktív kiállítással megspékelt átmeneti tárlatán így is végigmentünk, majd a Ciutat Esportiva Joan Gamper utánpótlás-edzőközpont felé vettük az irányt.

Minden zegét-zugát megmutatták a bázisnak, a jelek szerint nincs takargatnivalójuk. Fényűzés helyett praktikumot és funkcionalitást tükröz minden apró részlet. A pálya széléről az U12-es csapatot is figyeltük, könnyen lehet, hogy köztük van az új Messi vagy inkább már az új Yamal.

A kézilabda-, illetve a kosárlabda-csarnokban felidéztük, hogy nemrég még a klub kötelékébe tartozott Nagy László (2000–2012), illetve Hanga Ádám (2017–2021) is, futballban sajnos egészen az ’50-es, ’60-as évekig kell visszamenni az igazán nagyot alkotó honfitársakig. Igaz, Kubala Lászlót (1951–1961), Kocsis Sándort (1958–1966) és Czibor Zoltánt (1958–1961) azoknak a katalán drukkereknek sem kell feltétlenül bemutatni, akik nem látták őket élőben játszani, hiszen hallhattak róluk eleget az apjuktól, nagyapjuktól, na nem a vasárnapi gőzölgő húsleves, inkább a tengergyümölcsei-paella mellett. Kubala ráadásul minden túlzás nélkül klubtörténeti kulcsfigurája az FC Barcelonának, 1999-ben, a futballcsapat 100. születésnapján a 20. század legjobb Barca-futballistájának választották. Olyan világsztárokat utasított maga mögé, mint Johan Cruyff, Diego Maradona, Romário vagy Hriszto Sztoicskov. De talán ennél is nagyobb elismerés: olyannyira népszerű volt, hogy miatta növelték meg anno a stadion befogadóképességét.

Nagyra nőtt a BioTechUSA

Visszatérve túránk apropójára, kijelenthető, hogy nem ajándékba kapta a Barcelona-együttműködést a BioTechUSA. Az elmúlt 30 évben Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává és -forgalmazójává nőtte ki magát a magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely mára 103 országban, 49 webshoppal, 322 franchise-üzlettel és 4500 B2B-partnerrel van jelen. Ha pedig pénzügyi oldalról közelítünk, a 2023-as éves jelentése alapján azt látjuk, hogy emelkedő pályán maradt a nehéz gazdasági környezetben is a cégcsoport, amely

tavaly az egy évvel korábbi rekordmagas bázishoz képest is majd 15 százalékkal, 90,49 milliárd forintra növelte az árbevételét.

Csaknem 5 milliárd forintot fordított beruházásokra a vállalat, ráadásul 120 új terméket is piacra dobott.

A kihívások ellenére javult tavaly a cégcsoport pénzügyi helyzete, miután az EBITDA-mutatója több mint 3,5 százalékkal, 10,47 milliárd forintra nőtt.

Márpedig az a cég, amely több mint 100 országban kitűzte a zászlaját, az FC Barcelona számára is látható. Kiderült, hogy a partnerség a kutatásra, az oktatásra és a tudástranszferre is kiterjed. Ennek jegyében a két márka minden évben közösen publikál majd egy nyilvánosan elérhető tanulmányt, amely a katalán sportklub szakértőinek és orvosi stábjának szakértői véleményével is kiegészülve értékeli a BioTechUSA-cégcsoport bizonyos táplálékkiegészítőinek sportteljesítményre gyakorolt hatásait. Emellett a felek

a katalán klub szakértőinek részvételével, előadás-sorozat keretében hozzák el a Barcelona módszertanát a magyar élsport szakembereinek, kiegészülve a BioTechUSA sport-táplálékkiegészítő specialistáival.

A frissen bejelentett együttműködéssel kapcsolatban az Index kérdésére az FC Barcelonától azt a választ kaptuk, hogy a táplálékkiegészítők a sportolóik étrendjének részét képezik. A klub orvosi stábja jelenleg azon dolgozik, hogy a BioTechUSA által kínált minőségi lehetőségek széles választékából eldöntse, mely termékek felelnek meg leginkább a Barca-játékosok táplálkozási igényeinek. Tájékoztattak arról is, hogy az FC Barcelona táplálkozási szakértői csapata minden egyes játékossal egyénileg dolgozik, speciális étrendet kapnak például a meccsnapot megelőzően, a meccsnapon és azt követően is a megfelelő regenerálódás érdekében.

(Borítókép: FC Barcelona)