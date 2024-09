Szijjártó Péter: Ha ez megtörténik, nem fogjuk túlélni

„Magyarország nem fogja tudni kielégíteni üzemanyagigényét az oroszországi olaj nélkül, ugyanis nem rendelkezik megfelelő alternatív infrastruktúrával” – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RBK orosz tévécsatornának adott interjúban. A miniszter valószínűleg akkor adott ezt a lapnak, amikor Szentpétervárra utazott.

Ha Magyarországra nem szállítanak több olajat Oroszországból, akkor egyszerűen nem fogjuk túlélni, nem fogjuk tudni ellátni az országot. Hogy miért? Mert nincs megfelelő alternatív infrastruktúránk. Van egy másik vezeték, amely Horvátországból, az Adria partjáról fut Magyarországra, de annak a kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy ne csak Magyarországot lássa el. Figyelembe kell venni Szlovákiát is, amely Magyarországról kapja az olajat, és egyszerűen nincs más választása. És részben Csehországnak sincs

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Az interjúban Szijjártó Péter elmondta, hogy ha az orosz olajszállítások megszűnnek, „Magyarország teljesen meg lesz fosztva az olajtól”.

„Csak meg kell nézni a számokat. Mi nem akarunk ilyen kockázatot vállalni. Tehát az, hogy Ukrajna meghozta ezt a döntést, nagyon komoly kihívás számunkra. Ez az Oroszországból származó importunk körülbelül egyharmadát érinti. Szlovákiában a helyzet még rosszabb. Ott ezek a szállítások körülbelül 40 százalékot tesznek ki” – részletezte a miniszter.

A külügyminiszter ugyanakkor elmondta, hogy átmeneti megoldást lehet találni, de hosszú távon más utat kell keresni.

Tárgyaltunk orosz beszállítókkal, tárgyaltunk ukrán tranzitcégekkel. A jelenlegi állapotot értékelve azt mondhatom, hogy fokozatosan közeledünk a hosszú távú megoldáshoz, de még nem jutottunk el oda. A szerződések aláírása még nem történt meg, de nagyon komolyan dolgozunk rajta

– mondta Szijjártó Péter.

Nem várt bejelentés

Mint arról korábban beszámoltunk, Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij tanácsadója egy interjúban bejelentette, jövő év január 1-jétől leáll a Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezeték működése. A hír váratlanul érte a Molt és Szijjártó Pétert is. Előbbi az Indexszel azt közölte:

A vállalat ebben a témában nem kapott semmilyen jelzést, pedig ha lenne változás, elsőként tájékoztatná a nyilvánosságot. Az ukrán féllel továbbra is meglévő és jó üzleti kapcsolatunk van, valamint a szállítások is folyamatosak.

Szijjártó Péter is megerősítette, hogy hivatalosan ezzel kapcsolatban nem kaptak tájékoztatást: „A hivatalos jelzések ezzel teljesen ellentétesek. Eddig minden egyes hivatalos csatornán azt az értesítést kaptuk Kijevből, hogy Ukrajna teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, és biztosítja a tranzitot az olajszállítások vonatkozásában Magyarország és Szlovákia felé.”

Összekevert dátumok

A hír kirobbanása után nem sokkal Mihajlo Podoljak tagadta korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna elzárja a Barátság kőolajvezetéket. „Ukrajna teljes mértékben teljesítette és teljesíteni fogja szerződéses kötelezettségeit az ilyen megállapodások lejáratának meghatározott időpontjáig. Ez vonatkozik az európai országokkal való kétoldalú kapcsolatainkra is” – fogalmazott, megerősítve, hogy az ellátás 2029 végéig garantált, ugyanis akkor jár le a szerződés.

A tanácsadó – a Sztrana szerint – valószínűleg összekeverte a kőolajvezetékkel kapcsolatos szerződés lejártát a gáztranzitszerződésével, amely valóban 2025 januárjában jár le, s amellyel kapcsolatban az ukrán energiaügyi miniszter még márciusban megerősítette, hogy nincs lehetőség az orosz gáztranzitot érintő szerződések meghosszabbítására.

Bár Magyarországra is hatással van a döntés, osztrák szomszédunknak ez még nagyobb érvágás, amivel kapcsolatban már ki is fejezték nemtetszésüket. Hogy mit is jelent a gázszállítások leállítása, és milyen hatást hoz magával, arról alábbi cikkünkben bővebben is írtunk.