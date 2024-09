Két sör, amire képtelenek vagyunk nemet mondani

Az IPA sörök továbbra is töretlenül vezetik a népszerűségi listákat, de egyre keresettebbek a gyümölcsös savanyú sörök is a Belvárosi Sörfesztivál szervezői szerint. Az esemény megnyitóján jelen voltak a nagy gyárak és a kisebb főzdék képviselői is, szóba került a prémiumizáció, illetve az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú sörök fokozott térhódítása. Megtudtuk azt is, honnan hozták a komlót a Szabadság téri fesztivál hivatalos söréhez.

Keddtől vasárnapig ömlik a sör a Szabadság téren, immár nyolcadik alkalommal rendezik meg ugyanis idén a Belvárosi Sörfesztivált. Az esemény megnyitóján Kurucz Dániel főszervező kiemelte, hogy ezúttal 250-féle sörrel adnak rendkívül változatos betekintést a hazai és nemzetközi trendekbe.

Az érdeklődők találkozhatnak nemzetközi kollaborációban készült különlegességekkel és teljesen házi fejlesztésű tételekkel is, miközben a dedikáltan importált kraftsörök standján ezúttal Dánia lesz a fókuszban.

A főszervező hangsúlyozta, hogy a kínálatban a legkiválóbb alkohol- és gluténmentes termékek is megtalálhatók. „Tisztában vagyunk azzal, hogy egyre több ember küzd különböző étel- vagy italintoleranciával, ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy számukra is biztosítsuk a sörözés élményét, kompromisszumok nélkül. A kiállítók összeállítása esetében arra törekedtünk, hogy a termékek legalább 10 százaléka valamilyen egyedi érzékenységre nyújtson alternatívát” – tette hozzá Kurucz Dániel.

A szervezők szerint az IPA sörök továbbra is töretlenül vezetik a népszerűségi listákat, de egyértelműen zárkóznak fel az elmúlt években megsokszorozódott számú, általában gyümölccsel ízesített savanyú sörök.

Ez a két nagy kategória jelenleg szezonfüggetlennek tűnik: míg a lagersörök szegmense inkább a nyári, a fekete sörök kategóriája pedig az őszi–téli időszakokban hasít ki nagyobb szeletet a forgalomból, addig az IPA-k és a gyümölcsös savanyú sörök egész évben vezetik a toplistákat. Az esemény hivatalos söre a 2024-es Festival Hippie. A főzés során felhasznált ötféle komló Németországból, az Egyesült Államokból és Ausztráliából érkezett, így nem véletlen, hogy a déligyümölcsös, ananászos aromák a legmeghatározóbbak a sörkülönlegességben.

Világtrendek a magyar sörpiacon

Ha több mint 250-féle sört lehet kóstolni a fesztiválon, jó esély mutatkozik arra Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetsége igazgatója szerint, hogy a világon bejegyzett 107 különböző sörtípus közül szinte mindet meg lehessen kóstolni. A fesztiválon a szakember arról beszélt, hogy folytatódik a prémium- és az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú szegmens térhódítása.

Az előbbiek már a teljes forgalom 33 százalékát teszik ki, az utóbbiak pedig – a radlerekkel együtt – meghaladják a 9 százalékot.

Rá is férnek a jó hírek az ágazatra, tavaly ugyanis 10 százalékkal, az egy évvel korábbi valamivel több mint 6 millió hektoliterről 5,4 millióra esett a hazai sörfogyasztás az import jelentős csökkenése és a hazai termékek arányának bővülése mellett.

Az ízesítetlen és az ízesített alkoholmentes tételek növekvő népszerűségéhez a sörszövetség igazgatója szerint nagyban hozzájárul, hogy jelentős technológiai és termékfejlesztést hoztak az elmúlt évek, a fogyasztásukat pedig az őszre fordulva is kitartó meleg nyári idő is ösztönzi. Kitért arra, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb a kereslet a sörkoktélok iránt, de az új generáció megnyerése szempontjából a trendi csomagolásoknak is fontos szerepük van.

Sörforradalom után sörreneszánsz

Rásky László, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkára üdvözölte Kántor Sándor alkoholmentes szegmensről hozott híreit, de meg is nyugtatta a jelenlévőket, hogy kitart a hagyományos, alkoholos sör fogyasztása mellett. Ugyancsak a nagy sörgyárakat képviselő szakemberre reagálva ő is beszélt a fantáziadús, kreatív csomagolásokról, amelyeknek köszönhetően meglátása szerint a kisüzemi sörök nemcsak saját fogyasztásra, hanem ajándékként is remek alternatívát kínálnak.

A kisebb főzdék képviseletében arról beszélt, hogy bár versenyeznek a nagy gyártókkal, vannak közös céljaik, mindenekelőtt újra megszerettetni a sört az emberekkel. Éppen ezért abban bízik, hogy

ha néhány éve sörforradalomról beszéltünk, akkor most jöjjön a sörreneszánsz a régi csillogás visszahozásával. Az emberiség történetének a nagy része mindig is a kísérletezésről szólt, ebben pedig a kisüzemi sörfőzdék az élen járnak.

Heiszler Gabriella, az eseményt támogató SPAR Magyarország ügyvezetője kiemelte, hogy társaságuk segít a kézműves sörfőzdéknek a piacra jutásban. A kínálatukban több mint 300-féle sör található, köztük a hazai átlagnál magasabb mértékben jelennek meg a hazai kisüzemi kézműves sörök is, amelyek aránya több mint 20 százalékot tesz ki.

Példaként felhozta, hogy a hazai kisvállalkozókat támogató Régiók Kincsei program révén öt kisüzemi sörfőző összesen 16 terméke került a termékkörbe az ország több régiójában.

A foci-Eb apropóján az Index körképéből az már korábban is kiderült, hogy a szuper- és hipermarketek, illetve a diszkontláncok egyaránt kiemelt figyelmet fordítanak a söriparra.

(Borítókép: Belvárosi Sörfesztivál)