Az Nvidia részvények zuhanása globális hullámot indított el

Kedden történelmi zuhanást hajtottak végre az Nvidia részvények és 9,5 százalékkal 279 milliárd dolláros mélyrepülésbe kezdtek. Ez pedig érezhető volt világszerte, az európai és ázsiai piacokon is csökkenés futott végig, de a Wall Streeten is zuhant a legtöbb részvény, még a Brent és az amerikai nyersolaj is hónapok óta a legalacsonyabb szinten volt.