Új üzemeltetővel tért vissza az ismert budai hotel

Prémiumlokációban, mégis jó ár-érték arányban kínál megoldást az immár új üzemeltető, az Eventrend Group által működtetett Carlton Hotel Buda Castle. A magyar főváros pezsgő idegenforgalma újra a legszebb arcát mutatja, a Budai vár, a Lánchíd és a Duna közelségével pedig erős ajánlattal állt a rajtvonalra a páratlan lokációval büszkélkedő ház. Első hallásra talán meglepő, de az online szállásfoglalási platformok korában is minden napra jut olyan vendég, aki csak besétál az utcáról, hogy szobát szeretne.

„Hiszünk Budapest világszintű turisztikai vonzerejében” – mondta Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító társtulajdonosa a Hotel Carlton Buda Castle sajtótájékoztatóján, amelynek apropóját éppen az adta, hogy a cégcsoport vette át a kivételes adottságú szálloda üzemeltetését. Kifejtette, hogy minden tiszteletük az ötcsillagos és luxuskategóriájú beruházásoké, de meggyőződésük, hogy a prémiumlokációkban a jó ár-érték arányt kínáló hotelekre is mindenképpen szükség van.

Ezt igazolja, hogy bár több szakaszos soft openinget terveztek, olyan nagy a kereslet, hogy a nyitás óta eltelt első tíz napban máris elérték a 80 százalékos foglaltságot. És mielőtt azt hinnénk, hogy az online szállásközvetítő platformok korában mára kivesztek az utcáról besétáló – nemzetközi szakzsargonnal élve, úgynevezett walk-in – vendégek, nem árt tudni, hogy szinte minden nap van belőlük legalább fél tucat. Ehhez persze nagyban hozzájárul a budai vár, a Lánchíd, a Duna közelsége, és az a páratlan panoráma, ami innen tárul a látogató elé.

Van élet a Covid után

Érdemes tudni, hogy a Carlton azon budapesti hotelek egyike, amelyeket eredetileg is szállodának terveztek, funkcionálisan ennek épült, ez látszik az épület felépítésén, kialakításán. Az 1980-as évek végén egy svájci befektető vásárolta meg a vár aljában lévő foghíjtelket, és épített rá egy szállodát, amely 1990-ben ben nyílt meg Alfa Hotel néven. A nyitás dátumát a szálloda előtt lévő emléklap őrzi. A ház a 2000-es évek elején gazdát cserélt, egy osztrák befektető tulajdonába került, aki először maga üzemeltette, majd bérbe adta az Exe lánc számára, de a Covid miatt ezen a néven a szálloda sosem fogadott vendégeket. Később a tulajdonos egy számára minden tekintetben megfelelő és megbízható partnert keresett az üzemeltetésre, ez lett az Eventrend Group.

A cégcsoport hozzáállásáról sok mindent elárul, hogy Kusnyár Gábor partner-holdingvezető az ikigai modellt hozta fel példaként, ami tulajdonképpen a japánok titka a hosszú és boldog élethez. Négy dolgot emelt ki:

szeresd azt, amit csinálsz, légy jó a szakmádban, fizessék meg a munkádat, és a világnak legyen szüksége arra, amit létrehozol.

Márpedig a szakember szerint a turizmusban dolgozók szerepe rendkívül fontos, pihenni, feltöltődni mindenkinek kell. Mindez ilyen környezetben hitelesen is hangzik, hiszen a Carlton Hotel Buda Castle patinás lokációban helyezkedik el, Budapest belvárosát tekintve minden fontos látnivalóhoz közel, így kifejezetten alkalmas városnéző turisták és üzleti vendégek fogadására is.

Jó ágy, finom reggeli, színes programok

Sárvári Krisztina ügyvezető igazgató is emlékeztetett, hogy a szálloda tökéletes példája a bed&breakfast kategóriának, amelyben elsősorban kényelmes ágyra, bőséges, finom reggelire és tartalmas programajánlóra van szükség, kellő információval ellátva a vendégeket Budapest bakancslistás látnivalóiról. A ház technikai paramétereit ismertetve elmondta, hogy összesen 95 szobával rendelkeznek, amely 7 különböző típust jelent. A standard szobák mellett található nagyobb méretű superior, háromágyas és családi szoba is. Dinamikus árazási struktúrában adják ki a szobákat, amelyeknek egy része panorámás, és rendelkezik erkéllyel is.

Az eseményen az üzemeltetési koncepcióról elhangzott, hogy a Carlton Hotel Buda Castle tipikus városi szálloda, mind fekvését, mind szolgáltatásait tekintve. Az üzemeltetők célja az, hogy kényelmes otthont nyújtsanak a Budapestre látogató külföldi és belföldi turisták, üzletemberek számára egyaránt. A szobaszám lehetővé teszi, hogy csoportokat is fogadjanak. Programok szervezésével, ajánlásokkal és információk nyújtásával kívánják kellemesebbé tenni vendégeik itt tartózkodását.

Kinyílt újra a világ a turisták előtt

A szálloda különlegessége a fekvése, hiszen csendes, mégis központi helyen található. A Lánchídon átsétálva a belváros 5 perc alatt elérhető, ugyanakkor néhány lépcsőfok megtétele után már a vár történelmi környezetében merülhetnek el az érdeklődők. Kőrössy Zoltán az Indexnek elmondta, hogy

a nyári szezonzárással Budapestnek nincs mitől félnie, hiszen jó ideje 12 hónapos turisztikai desztináció, ráadásul az Európán kívüli utasok is visszatértek – akár Észak-Amerikáról beszélünk, akár a Távol-Keletről.

A többség két-három éjszakára száll meg, ahogy más szállodákban, úgy náluk is, ebből a jellemző tartózkodási időablakból igyekeznek kihozni a legtöbbet, a legjobbat vendégeik számára.

Az Eventrend Group alapító társtulajdonosa lapunknak megerősítette: a hotel vezetése hisz abban, hogy a várost felfedezni vágyó turisták számára a Carlton Hotel Buda Castle az egyik legjobb választás Budapesten. A történelmi budai Várnegyedben, a Vízivárosban, csendes, hangulatos környezetben biztosítják számukra a kényelmes és nyugodt pihenést. Gondoskodó odafigyeléssel segítenek abban a vendégeknek, hogy a lehető legtöbb emlékezetes, boldog pillanattal gazdagodjanak, amíg Budapesten vendégeskednek.

