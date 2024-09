A Google-nél hirdette a siker receptjét, ott bevált, most az Index olvasóival is megosztja

A jövőkész tudatállapot egy olyan hozzáállás, amely folyamatosan kihívás elé állítja az embert, hogy másképp gondolkodjon, és ezáltal fejlődjön.

Ha nem alakítanak ki egy jövőkész tudatállapotot, akkor az egyének stagnálhatnak, lemaradhatnak a személyes növekedés és tanulás lehetőségéről. A vállalatok pedig elavulttá válhatnak

– fejtette ki Frederik G. Pferdt lapunknak, milyen veszélyeket tartogat, ha nem váltunk tudatosabb hozzáállásra. Elmondta, hogy látott már cégeket szétesni, mert megrekedtek egy régi gondolkodásmódban, és képtelenek voltak alkalmazkodni a változó valósághoz. A jelen megőrzésére koncentráltak ahelyett, hogy a jövőt alakították volna. A jövőkész tudatállapot nélkül a vállalatok azt kockáztatják, hogy lemaradnak – véli Pferdt.

Nem mindegy, hogyan gondolkodunk

Pferdt szerepe meghatározó volt a Google-nél, megalapította és vezette a cég több mint 600 innovációs evangelistából álló közösségét. De mit csinál egy innovációs evangelista? – kérdeztük a szakembert.

Nem csupán kreativitást és innovációt tanítanak, hanem az emberek tudatállapotát is átalakítják, és megteremtik a kreativitás kultúráját

– válaszolta kérdésünkre. „A Google-nél mindenkit felkészítettünk a jövőkész tudatállapotra, arra ösztönözve őket, hogy lépjenek túl a status quón, kísérletezzenek bátran, és tekintsenek magukra a jövő építészeiként. Arról volt szó, hogy az innovációt életmóddá, ne csak egy folyamattá tegyük, és biztosítsuk, hogy minden Googler felhatalmazva érezze magát arra, hogy alakítsa a jövőt.”

Tedd fel magadnak a kérdéseket: Mi lenne ha? és Miért ne?

A Google volt innovációs vezetőjétől megkérdeztük, hogy mely projektjére a legbüszkébb. Arra, hogy megalapította és vezette a vállalat több mint 600 innovációs evangelistából álló közösségét. „Project Reimagine” néven elindítottak egy kezdeményezést.

A világjárvány idején ahelyett, hogy ragaszkodtunk volna ahhoz, amit tudtunk, feltettük a kérdést: »Mi lenne, ha?« és »Miért ne?«. A Reimagine projekt célja egy új, rugalmas és hibrid munkahelyi modell létrehozása volt világszerte több mint 135 ezer alkalmazott számára

– részletezte. Ez egy csapatokon és funkciókon átívelő együttműködés volt. Felvállalták a bizonytalanságot, és a munkavégzés új módjaival kísérleteztek. „Azzal, hogy nyitottak voltunk az új ötletekre, és hajlandóak voltunk kísérletezni, nem csak alkalmazkodtunk, hanem új mércét állítottunk fel azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet a munka jövője a Google-nál és azon túl” – számolt be róla Pferdt.

Hozzáfűzte, hogy ez a tudatállapot-váltás lehetővé tette számukra, hogy a bizonytalanságot az úttörő innováció lehetőségévé alakítsák, és megmutassák a jövőkész tudatállapot erejét.

Az anyagi jóllét mellett mást is ad a jövőkész tudatállapot

„A Google-nál megtanultam, hogy a személyes növekedés és az innováció mélyen összefügg” – mondta lapunknak Frederik Pferdt. Ezt arra alapozza, hogy egy jövőkész tudatállapotban lévő ember folyamatosan a kihívásokat keresi – ez az egész a másképp gondolkodásról és az új lehetőségek elfogadásáról szól. Ez a tudatállapot nem csupán az anyagi jóléthez vezető út, hanem ezzel érdemi változásokat tudunk elérni, véli a szakértő.

Ha céltudatosan újítasz, azt gyakran anyagi siker követi, de az igazi érték a tanulás, az alkalmazkodás, és hogy önmagadnál nagyobb dolgokhoz járulhatsz hozzá

– magyarázta az innovációs evangelista. „Ahhoz, hogy elfogadjuk a bizonytalanságot, meg kell fordítanunk a hagyományos forgatókönyvet. Ne fenyegetésnek tekintsük, hanem meghívónak egy új kalandra, felfedezésre” – vallja Pferdt, aki szerint fontos, hogy tápláljuk a kíváncsiságunkat: tegyünk fel kérdéseket, maradjunk nyitottak, és kísérletezzünk.

„Ne feledjük, hogy a legnagyobb innovációk némelyike váratlan helyekről származik: a kulcs az, hogy a kiszámíthatatlanságot az innováció és a növekedés lehetőségének tekintsük” – világított rá.

Biztonságos környezetet kell teremteni a kísérletezésnek

A kockázat és a stabilitás egyensúlyának megteremtéséhez olyan kultúrára van szükség, ahol biztonságosan lehet kísérletezni, és ahol a kudarcot tanulási lehetőségnek tekintik, véli a szakértő.

A Google-nél ezt többek között a Pingvin-díjjal segítettem elő, amely a kockázatvállalást jutalmazza: a bátor pingvinhez hasonlóan, aki elsőként ugrik le a jégtábláról, nem tudván, hogy talál-e élelmet, vagy táplálékká válik, az kapott jutalmat a merészségéért.

„Az ilyen jellegű rituálék erőteljes eszközök, amelyeket minden szervezet beépíthet a kultúrájába, hogy életre keltse az értékeit. Számos szervezetnek, például az ENSZ-nek, az NBA-nek és a NASA-nak segítettem hasonló gyakorlatokat bevezetni a kockázatvállalás és az innováció ösztönzése érdekében” – mesélte lapunknak az innovációs szakember.

Soha véget nem érő kísérlezetés

A szakértőt ezután arról kérdeztük, hogyan alkalmazza a saját életében, amit tanít, főleg ebben az egyre inkább felgyorsuló világban. Elmondta, hogy a tanulást helyezte előtérbe, fáradhatatlanul kíváncsi és nyitott az új tapasztalatokra.

Kísérletezem a saját rutinjaimmal – különböző megközelítéseket próbálok ki, hogy lássam, mi működik a legjobban. Például a reggeli rutinomban a hideg vizes zuhanytól a meditáción át a testmozgásig sok minden megtalálható

– avatott be minket a hétköznapjaiba. „Sok mindent kipróbálok, hogy lássam, mi fokozza az energiámat és a fókuszomat. Ez arról szól, hogy nyitott maradjak a fejlődésre.”

Így lehet valódi változást elérni egy munkahelyen

Korábbi írásaiban Frederik Pferdt kiemelte az együttműködés erejét az innovatív munkában. Megkérdeztük, hogy ezt hogyan lehet ösztönözni.

A jelentőségteljes együttműködés olyan környezet megteremtésével kezdődik, ahol a különböző hangokat meghallgatják és értékelik

– válaszolta. „Ez a széles körű empátia elősegítéséről szól – a különböző nézőpontok és erősségek valódi megértéséről és megbecsüléséről, amelyeket minden egyes személy képvisel. Bátorítsuk a kockázatvállalást, ünnepeljük a kis győzelmeket, és építsük a pszichológiai biztonságot!” – tanácsolja.

„Amikor az emberek biztonságban érzik magukat, hogy megosszák egymással merész ötleteiket, és kockázatot vállaljanak, akkor jön létre a valódi együttműködés varázsa” – vallja.

Magadban kell megteremtened a jövőd!

Az innovációs evangelistát arról is megkérdeztük, hogy mi volt a legfontosabb lecke, amit megtanult az életben.

A legfontosabb lecke a következő: mindig van út az »igen«-hez, csak meg kell találni. Az »igen« a jövőbe vezető út. Ahogy Picasso mondta: »Mások látták, ami van, és megkérdezték, miért. Én azt láttam, ami lehetne, és azt kérdeztem, miért ne.« Ez megragadja a jövőkész gondolkodásmód lényegét – túllátni azon, ami van, és elképzelni, ami lehetne

– válaszolta Pferdt, hozzáfűzve, hogy amikor a jövőről gondolkodik, segíteni akar az embereknek abban, hogy arra összpontosítsanak, ami az ő kezükben van, amin tudnak változtatni, és hogyan találhatnak ki maguknak egy jobb jövőt.

Elkezdheted megteremteni a jövőt magadban. Ennek egyik módja, hogy megkérdezed magadtól: »Milyen akarok lenni holnap?« Ez olyasmi, amit 100 százalékban te irányítasz

– világított rá. „Választhatod, hogy kedvesebb, szeretetteljesebb, kíváncsibb leszel. A jövő nem csak úgy megtörténik veled – te teremted meg a döntéseiddel és a tetteiddel. Táplálj olyan tudatállapotot, amely nyitott, kíváncsi, és készen áll a kísérletezésre. Így nemcsak reagálsz a jövőre, hanem aktívan alakítod azt. A te kezedben van a hatalom, hogy megteremtsd azt a jövőt, amelyben élni szeretnél.”

Elmondta, hogy a kíváncsisága ösztönzi arra, hogy új ötleteket és perspektívákat fedezzen fel. Ezt azzal táplálja, hogy mindig kérdéseket tesz fel, és új tapasztalatokat keres.

Ennek nagy részét képezi a három gyermekem kíváncsiságából való tanulás. Ők folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy új szemmel lássam a világot, megkérdőjelezzem a feltételezéseket, és örömöt leljek a felfedezésben

– avatott be minket a mindennapjaiba. „Akár utazással, akár olvasással, akár különböző gondolkodókkal folytatott mély beszélgetésekkel, de igyekszem rendszeresen bővíteni a gondolkodásmódomat. A kíváncsiság a jelenben tart, miközben mindig a jövőbe tekintek.”

A jövőbeli terveiről elárulta, hogy most a What’s Next Is Now című könyvében megfogalmazott gondolatokat terjeszti majd, és minél több embernek segít a jövőre felkészült életet élni.

Küldetésem, hogy képessé tegyem az egyéneket és a szervezeteket a jövőkész tudatállapot elfogadására, valamint a kreativitás és az innováció kultúrájának előmozdítására.

„Mindenkiben rengeteg kiaknázatlan potenciál rejlik, és szenvedélyesen szeretnék segíteni az embereknek, hogy felszabadítsák ezt a potenciált, és megteremtsék az általuk elképzelt jövőt” – zárta gondolatait Frederic Pferdt.

(Borítókép: Frederik G. Pferdt. Fotó: Frederik G. Pferdt)