A jegybank volt elnöke szerint Orbán Viktor és Magyar Péter is politikusi mondatokat puffogtat

„A magyar gazdaság, Magyarország nagyon függ az energiaimporttól, és ez az importfüggés egyáltalán nem csökkent az elmúlt évtizedben” – hangsúlyozta Bod Péter Ákos az ATV Egyenes beszéd című műsorában arra reagálva, hogy Orbán Viktor miniszterelnök finanszírozási, beruházási, piaci, technológiai és energiasemlegességről beszélt egy közösségi médiába frissen feltöltött videójában.

Szerinte mivel Magyarország része az Európai Uniónak, nem tud semleges lenni ezekben az ügyekben. „Nem tudom, hogy kinek szól ez a szöveg, biztos nem a gazdasági elemző közösségnek, mert ott az a téma most, hogy hogyan lehet a magyar gazdaságot pályán tartani, miközben nagyon-nagyon csúsznak félre a folyamatok” – jegyezte meg Bod Péter Ákos.

Orbán Viktor Kötcsén elhangzott beszédével kapcsolatban elmondta, hogy sokan úgy értelmezték a kormányfő szavait, hogy Varga Mihály lesz a jegybank új elnöke, Nagy Márton pedig a csúcsminiszter.

Ez egy olyan rébusz, amit elég könnyű így megoldani, mert az egyik minisztert megtartja, akkor a másikra már nincsen szükség, (...). A miniszterelnök megtartja azt, aki most is a gazdasági kabinetnek a vezetője, tehát most is csúcsminiszter lett, ebben semmi változás nincsen