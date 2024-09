Továbbra is magasak az árak, de rég nem látott mélyponton az infláció

Bár továbbra is magas árakkal találkozhatnak a magyarok – nem csak a boltok polcain, de a szolgáltatószektorban, a benzinkúton vagy a gyógyszertárakban –, ám a három és fél éves mélypontra csökkent az infláció. Bár júliushoz képest augusztusban nem változtak érdemben a fogyasztói árak, ám az amúgy is magas bázisnak számító 2023. augusztusi átlagos árszintet 3,4 százalékkal haladták meg – ennyivel nőttek tehát az átlagos fogyasztói árak, legalábbis a statisztika szerint. Ugyanakkor tény, hogy a KSH 2021 elején mért utoljára ennyire alacsony inflációt, ami a kormány álláspontja szerint mélypontra süllyedt. Emellett bekerült az MNB toleranciasávjába.

2024. augusztusban 3,4 százalékkal meghaladták a fogyasztói árak az egy évvel korábbit, míg havi bázison – júliushoz képest – stagnáltak az árak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

A fogyasztói árindex a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2–4 százalékos toleranciasávjába csökkent.

Éves viszonylatban

ára átlagosan 2,4 százalékkal nőtt 2024. augusztusban az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a liszté 27,7, a csokoládé és kakaóé 10,6, az éttermi étkezésé 8,0, a gyümölcs- és zöldségléé 6,7, az étolajé 5,5, a tejé 4,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,4, a sertéshúsé 3,4 százalékkal. A termékcsoporton belül a száraztészta ára 8,1, a tojásé 7,9, a tejtermékeké 5,7, a cukoré 4,6, a kenyéré 1,7 százalékkal csökkent. A szolgáltatások 9,5 százalékkal drágultak, ezen belül a lakbér és a testápolási szolgáltatások 10,6–10,6, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a sport- és múzeumi belépők 8,8, a lakásjavítás és -karbantartás 8,5, az üdülési szolgáltatás 6,2 százalékkal.

Havi viszonylatban

Havi bázison, vagyis júliushoz képest a fogyasztói árak átlagosan nem változtak.

Az élelmiszerek ára sem változott, ezen belül a vaj és vajkrém 2,3, a péksütemények 1,9, a kávé 1,8, a tejtermékek 0,6, a tej 0,5 százalékkal többe, a tojás 2,3, a száraztészta 1,7, a párizsi, kolbász 1,4, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 1,2 százalékkal kevesebbe kerültek.

Nagy Márton: Mélyponton az infláció A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az infláció 2024 augusztusában éves összevetésben 3,4 százalékot ért el, vagyis annak mértéke az előző hónapokhoz hasonlóan továbbra is alacsony szinten maradt. Az éves infláció piaci várakozásoknak megfelelő, mérsékelt és kedvező alakulása mellett az előző hónaphoz, azaz 2024 júliusához viszonyítva a fogyasztói árak nem változtak – reagált a KSH adataira Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Éves alapon a háztartási energia ára 4,3 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázé 9,4 százalékkal, az elektromos energiáé 1,7 százalékkal lett olcsóbb, a járműüzemanyagok ára pedig 2,9 százalékkal csökkent. Havi összevetésben kiemelhető, hogy a megelőző hónaphoz képest az élelmiszerárak átlagosan nem változtak, ugyanakkor az élelmiszereken belül a tojás 2,3 százalékkal, a száraztészta 1,7 százalékkal, a párizsi és a kolbász 1,4 százalékkal, míg az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 1,2 százalékkal kerültek kevesebbe. Mindezek kedvezően hathatnak a fogyasztás alakulására. „Az élelmiszerárak dezinflációját a mezőgazdasági termelői árak jelentős mértékű visszaesése okozza. Mindez előrevetíti, hogy egyes élelmiszer termékpályákon még csökkenhetnek az árak a következő hónapokban, amely tovább erősítheti a kereslet növekedését” – jelezte a tárcavezető. Nagy Márton hozzátette: az infláció alacsony szinten tartása érdekében a kormány továbbra is fenntartja az olyan célzott és hatékony intézkedéseket, mint az online árfigyelő rendszer, amely 2023. július 1-je óta jelentős mértékben hozzájárul a kiskereskedelmi verseny élénkítéséhez és az infláció kontroll alatt tartásához. A nemzetgazdasági miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbér-növekedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. A fizetések vásárlóerejének tavaly szeptember óta tartó növekedése érdemben hozzájárul az óvatossági motívum fokozatos oldódásához, a fogyasztói bizalom erősödéséhez, ezáltal a fogyasztás bővüléséhez – mondta.

Kellemes meglepetés, de átmeneti jelenség

Ma tette közzé a KSH az augusztusi fogyasztói inflációs adatokat. Az idei év nyolcadik hónapjában a fogyasztói árak stagnáltak az előző hónaphoz képest. Az éves inflációs ráta 4,1-ről 3,4 százalékra csökkenése kellemes meglepetést okozott, és elmaradt mind az általunk, mind az elemzői konszenzus által várt értéktől. Augusztusban a tavalyi második félév egyetlen kedvező bázisa is segítette a headline index csökkenését. A maginfláció enyhén lassult: 4,6 százalékra mérséklődött éves szinten augusztusban – értékelte az adatokat Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője.

Mindent egybevetve továbbra is úgy látjuk, hogy az infláció célsávban maradása egyelőre átmeneti jelenség. A bázishatás az év hátralévő részében meglehetősen kedvezőtlen. Rövid távon a legnagyobb kérdés, hogy a másfél éves recessziós időszak után beinduló gazdaság az év végén mekkora teret enged a további árkorrekcióknak. A dinamikus hazai béremelkedés, valamint a vasúti pályahasználati díj emelkedése együttesen helyez majd nyomást a szereplőkre az ősz folyamában. Ezenkívül a júniusban bejelentett, bankoláshoz köthető többletterhek is hamarosan megjelenhetnek az árazásokban

– tette hozzá a szakértő.

„Összességében az év hátralévő részében zömmel 4 százalék körüli, határozott trend nélkül ingadozó éves inflációs számokat várunk. A bázis meglehetősen kedvezőtlen lesz, főként az utolsó negyedévben, így ekkor ismét kiléphet a főszám a jegybanki toleranciasávból. Várakozásunk szerint a dezinflációs folyamat jövőre indulhat újra és a jegybanki célsávba is csak 2025 második felében térhet vissza az infláció” – jelezte Nagy János.

Kamatvágás vagy mégsem?

Az elemző rámutat, hogy a kedvező adat kapcsán – mint mindig – felmerülhet, hogy a jegybank lazább lehetne a tervezettnél a következő ülés alkalmával, ugyanakkor az összkép alapján ez igencsak kerülendő. A mérsékelt olajárak visszafoghatják a headline értéket a következő hónapokban is, de a maginfláció magas értéke figyelmeztető az alapfolyamatokra nézve. Június után július–augusztusban is negatív lehetett a folyó fizetési mérleg egyenlege, ami a tavasszal megszokotthoz képest gyengélkedő külső egyensúlyra utal. Harmadrészt a magyar gazdaság kockázati megítélése is érdemben romlott az elmúlt napokban, ami továbbra is fokozott óvatosságot igényel.