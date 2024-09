Az embert a középpontba helyezve valósul meg Budapest futurisztikus városnegyede

Ismert, számos tanulmány által alátámasztott tény, hogy a környezetünk hatással van mentális és fizikai egészségünkre. A túlzsúfolt, autóktól hemzsegő lakónegyedek hibáit kiküszöbölve tervezték meg a futurisztikus Marina Cityt. Az Újpesti-öböl part menti szakaszára megálmodott városnegyed hatalmas zöldtereivel, fenntartható épületeivel, ötvözve a vízparti életforma, valamint az autómentesség előnyeivel, teljesen egyedülálló a magyar piacon, és várhatóan hosszú ideig az is marad.

Páratlan koncepció mentén alakul át a budapesti rozsdaövezet: egy komplett, új városrész születik lakóingatlanokkal, a mindennapi élet valamennyi területére kiterjedő kereskedelmi egységgel, szórakoztatóközpontokkal, közösségi zöldövezetekkel. A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia által jegyzett, az Újpesti-öböl part menti szakaszára megálmodott Marina City a városfejlesztés új korszakát hozza el. Mindez a páratlan léptékű Duna-parti sétány, a hatalmas zöldterek, az egyedülálló infrastruktúra és szolgáltatási környezet, valamint a fenntartható és digitális megoldások professzionális ötvözésével valósul meg.

A Marina City a 15 perces város koncepciójába illeszkedve épül fel, amelyben Magyarországon példaértékűen ötvözi az autómentességet, a vízparti életforma előnyeit, valamint a kevésbé sűrű beépítettségnek köszönhető élhető környezetet és a kiváló infrastruktúrát egyetlen városnegyeden belül. A meghosszabbított vízparti sétány mellett terül el a hatalmas, zöld, mindenki számára nyitott park, ahol az egy sorban épülő ingatlanok egy érintetlen vízparti sávot alakítanak ki és őriznek meg. Az izgalmas formavilágú házak mögött kiemelkedő minőségű szolgáltatási környezet és infrastruktúra található, amely kiszolgálja az itt lakók és ide látogatók teljes kényelmét, miközben biztosítja, hogy a hatalmas összefüggő zöldterület háborítatlan, rendezett élettér maradjon.

Központban az ember

A Marina City-projekt egy hatalmas, 14 hektáros területen valósul meg. „Minél több térben, és minél kevesebb beépített területben gondolkodtunk az itt lakók valódi kényelméért. Alapelvünk volt, hogy magas épületeket tervezzünk minél kisebb alapterületen, amelynek eredményeként megvalósulhat a szellős, akár 50 méteres homlokzattávolság az épületek között, ezáltal pedig az óriási zöldterület, a zavartalan közösségi élet és nyaralásélmény” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója. „A tágas, parkosított közterek és a kialakított homlokzattávolságok eredményeként nem lát be majd hozzánk a szomszéd. Kevés lakás kerül egy szintre, amely szintén biztosítja a nyugalmat” – tette hozzá.

16 Galéria: Marina City Fotó: Cordia

A terület elhelyezkedésének, a magasház-koncepciónak és a szellős beépítésnek köszönhetően budai örökpanoráma ad hátteret az itt lakók mindennapjaihoz: a Gellért-hegytől egészen Szentendréig belátható a Dunakanyar. A Marina Cityt „átmossa” a Duna felett a Pilisből érkező friss levegő, a lakások napfényben úsznak – mindez hozzájárul ahhoz, hogy a városnegyedben élők otthonukban is élvezhetik a nyaralás érzését, amit az autóforgalom sem zavar majd. A lakók mellett ugyanakkor a Marina Citybe látogatók is kiélvezhetik a környék kínálta lehetőségeket, nemcsak a vízpart közelsége, illetve az általa nyújtott pihenési, sportolási lehetőségeknek köszönhetően, hanem azért is, mert az egybefüggő zöldterületet bárki használhatja majd.

A projekt központjában az ember áll, számukra hozunk létre egy egészen egyedülálló lakóélményt az élhető és elérhető terek, a köz javát szolgáló, zöld környezet biztosításával. Az az igazán jó környezet, ami fenntartható, növényzettel teli, nincs túlterhelve, és az esztétika sem viszi el rossz irányba

– fogalmazott Görög Áron.

A jó környezet emellett konfliktusmentes. „Fejlesztőként az a feladatunk, hogy valamennyi potenciális felhasználó viselkedését, igényét, napi rutinját végiggondolva olyan válaszokat adjunk, amelyek az esetleges ellentéteket ideális kompromisszumokkal oldja fel” – fogalmazott Radványi Gábor, a Futureal főépítésze.

A felfelé terjeszkedés több területet hagy meg

A Marina City alaptézise, hogy minél kisebb alapterületet foglaljanak el az épületek, ezáltal is minél nagyobb parkot hagyva a közösség számára.

Amennyiben egy 27 százalékos beépítésnél közel kétszer olyan magasra építünk, mint egy 50 százalékosnál, akkor feleakkora területet használunk fel ugyanahhoz a volumenhez, ezáltal másfélszeresére nő a zöldfelület

– mutatott rá Kovács Gábor a Cordia főépítésze.

Ennek köszönhető, hogy a házakat a Városmajor park területének megfelelő nagyságú, 90 ezer négyzetméteres, funkciókkal teli egybefüggő zöldterület öleli körbe. Ez nem minden, hiszen a Marina Cityt egy, a fővárosban egyedülálló, 1,2 kilométer hosszan nyúló vízparti szakasz teszi teljessé – ez olyan hosszú, mint a fővárosiak népszerű lokációja, a Római part.

„Koncepciónk fontos része volt a víz bevonása is, amit a városban utánozhatatlan módon tudtunk megvalósítani, hiszen ezen a szakaszon nincs sem gyalogos, sem autós rakpart, védett sáv vagy gát, nem közlekedik olyan jármű, ami fizikailag szeparálná a vizet a mindennapoktól. És mindezt bárki kiélvezheti majd: közérdek, hogy ebben a vízparti városban közösen rákapcsolódjunk a Dunára. Ez az együttállás a fejlett infrastruktúrával, metrókapcsolattal és a bevásárlóközpont nyújtotta lehetőségekkel, a hatalmas parkkal és a folyóparttal jelenleg sehol máshol nem valósulhat meg Budapesten” – hangsúlyozta Görög Áron.

16 Galéria: Marina City Fotó: Cordia

Tanultak a magyar lakóparkok korábbi gyengeségeiből

A Marina City célja, hogy a városnegyedben minden célcsoport megtalálja számításait. Legyen az illető egyedülálló vagy családos, idősebb, vagy fiatalabb, nyugdíjas vagy aktív dolgozó. „A fejlesztés előkészítése során végzett különböző mérések, kutatások eredménye, egy meghatározott élménymátrix alapján készítettük el a koncepciótervet, amely nem csak figyelembe veszi, de reagál is a különböző igényekre” – mondta Radványi Gábor.

A beruházók tanulmányozták és levonták a következtetéseket az elmúlt évtizedekben Magyarországon épített lakóparkok hibáiból, amelyek között a leghangsúlyosabbnak a szűk közterületi rendszert, illetve a zöldfelületek hiányát találták. A Marina Cityben éppen ezért nem lesznek szűk terek, és ezért hagynak nagyobb távolságokat az épületek között.

„A kellemes és boldog városi élet egyik meghatározó, ugyanakkor lehet, hogy csak tudat alatt érzékelhető aspektusa a nyugalom, a békés környezet. A 20. század második felében épült lakótelepek másfajta szociális kérdésekre kellett, hogy választ adjanak. Nehezen összehasonlítható egy gyors, szociális alapú, nagyüzemi lakásfejlesztés egy prémium életszínvonalat nyújtó, szenzitív város- és környezetfejlesztési projekttel. Példaértékű lehet a 60-as évek lakótelepeiből az épületek közötti távolság, vagy a szociális-, egészségügyi- és kereskedelmi infrastruktúra biztosítása lokálisan. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a gépjármű-használat és a felszíni parkolók térnyerése nagyon sokat rontott az eredeti koncepción” – fogalmazott Radványi Gábor.

A Marina City éppen ezért mélygarázzsal és föld alá vezetett forgalommal oldja meg az automobilitás elterjedésével járó problémákat a korábbi paneltömbökhöz képest. „Így összegezve elmondható, hogy a nagyléptékű városfejlesztések előnyeit megpróbáltuk átértelmezve beépíteni a fejlesztési koncepcióba, és tanulva a hibáikból olyan városfejlesztési megoldásokat alkalmazunk, amelyek valóban ideális, élhető városi környezetet teremtenek” – hangsúlyozta Radványi Gábor.

(Borítókép: Cordia)