Matolcsy György készítheti kilépőpapírjait?

Matolcsy György nemrég ismét a kormány gazdaságpolitikáját bírálta, amely szerinte 2021 óta útvesztésben van, miközben Kötcsén arról beszélt a kormányfő, hogy valóban új gazdaságpolitikára van szüksége az országnak. Orbán Balázs és Nagy Márton is reagált a jegybankelnök kijelentéseire, a gazdasági szereplők pedig már most azt találgatják, hogy Varga Mihály kerülhet-e az MNB élére. Összefoglaltuk az elmúlt hét történéseit a témában.

Matolcsy György mandátuma a Magyar Nemzeti Bank élén jövő márciusban jár le, a jegybankelnök és a kormány különböző szereplőinek több éve tartó adok-kapokja pedig továbbra sem csitul. Matolcsy egy héttel ezelőtt, a 62. Közgazdász-vándorgyűlésen ugyanis kijelentette, hogy Magyarország 2021 óta gazdaságpolitikai útvesztésben van, szerinte későn kezdte el komolyan venni a kormány a jegybank jelzéseit, és ennek meg is fizettük az árát.

A jegybankelnök legutóbb arról is beszélt, hogy a téves gazdasági fordulat közepén az infláció áll, amelynek jelentős része az élelmiszerárakból származik, ráadásul az élelmiszeriparunk termelékenysége utolsó előtti helyen van az Európai Unióban, ami szerinte nem fogadható el. Úgy véli, a kormány tévesen elfogadta azt az érvelést, hogy az infláció jó, mert több bevétel érkezik az államkasszába. Azonban megérkeztek az inflációs sokk kárvallottjai, akiknek a fogyasztása visszaesett. „Több ezer milliárd forintot égetett el az infláció a megtakarításoknál, a középosztálynál” – világított rá.

Arra is rámutatott, hogy nem volt reális cél Orbán Viktortól, hogy 2030-ra az Európai Unió öt legjobb országa közé kerüljünk.

Azt javasolta, hogy legyen ez a cél 2040-re, mert 2030-ra nem jön össze. Ez az évtized háborúkra, inflációra „hajlamos”, ezért szükség lesz visszatérni a „tévútról a jó útra. Teljes gazdasági fordulatra van szükség, most!” – mondta a jegybankelnök a beszédében.

Matolcsy György kommunikációját bírálják

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának reakciójára nem kellett sokat várni, ugyanis még aznap kijelentette, hogy a jegybankelnök megszólalása a személyes viták miatt történhetett meg.

Az ellentét sajnos valóban megterheli a magyar gazdaságot, de a jó hír az, hogy a vita legkésőbb jövő év március 3-án, a jelenlegi jegybankelnök mandátumának végével megszűnik. Addig már guggolva is kibírjuk

– utalt Orbán Balázs a Magyar Nemzeti Bank körüli jövőbeni változásokra.

A politikai igazgató arról is beszélt, hogy olyan országot szeretnének, ahol mindenkinek van munkája, tisztes jövedelme, otthona és megtakarítása, és remélik, hogy az új jegybankelnök ebben majd ismét partner lesz.

Ezt követően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rádiós interjúban reagált a Matolcsy által felvetett témákra. A miniszter szerint az inflációba beletört a jegybank bicskája, azt a kormány törte le, míg Matolcsy György vádaskodása a magyar gazdaság lejtmenetéről nem túl pontos. Nagy Márton szerint a békeköltségvetés igenis készen van, és csak azzal számolnak, hogy Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, Kamala Harris győzelme „borzalmas kimenetel lenne”.

A nemzetgazdasági miniszter megjegyezte azt is, hogy az intézmények közötti összhang nagyon fontos, és a minisztériumokban kiváló közgazdászok dolgoznak.

Szerinte a stílussal és az együttműködéssel van probléma, mert ahogy Matolcsy György kommunikál és cselekszik, azon változtatni kell.

„Nem tudunk együttműködni, változtatni kell, hiába szavaztam többször bizalmat, már régen leszámoltam ezzel a próbálkozással” – mondta, hozzátéve, hogy az inflációt a jegybank engedte el, nem a kormány, az ő feladatuk az infláció kezelése.

Továbbá az infláció 70-80 százaléka kínálatoldali, tehát a jegybanknak itt nem volt teendője. De nem ők „hozták le az inflációt”, hanem a kormány az energiaválság megoldásával, árstopokkal. „Mi oldottuk meg, a jegybanknak itt semmi keresnivalója” – mondta Nagy Márton, aki szerint „az igazságot kellene kitenni az asztalra”.

Változások a jegybank élén

Orbán Viktor is beszélt arról Kötcsén, hogy Matolcsy György jegybankelnök mandátumának jövő márciusi lejárta után „összehangolt gazdaságirányításra és programra van szükség”. Szerinte minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. „Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé” – fogalmazott.

„Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán,

aki ezzel erős utalást tett arra, hogy Varga Mihály lesz a jegybank új elnöke, Nagy Márton pedig a csúcsminiszter.

Ezzel kapcsolatban Bod Péter Ákos volt jegybankelnök azt mondta, „ez egy olyan rébusz, amit elég könnyű így megoldani, mert ha az egyik minisztert megtartja, akkor a másikra már nincsen szükség […]. A miniszterelnök megtartja azt, aki most is a gazdasági kabinetnek a vezetője, tehát most is csúcsminiszter lett, ebben semmi változás nincsen”. Hozzátette azt is, hogy Varga Mihály Európa leghosszabb ideje hivatalban levő pénzügyminisztere, és szerinte már nagyon nem bánná, ha nyugodtabb helyre kerülne.

Matolcsy György kormánykritikus megjegyzésével kapcsolatban elmondta, hogy 2023-ban is hasonlót mondott, de az nagyobbat szólt, mert akkor először mondta ki, hogy a kormány gazdaságpolitikájával egyáltalán nem ért egyet. Bod Péter Ákos azzal folytatta, hogy a magyar gazdasággal gond van, a költségvetés öt éve szállt el, azóta pedig képtelen magához térni, de szerinte azért ez inflációs hajlam, ez az energiafüggőség, ez a gazdasági szerkezet, ami nem túl igényes termékek gyorsított előállítására törekedett, ez egy folyamatnak az eredménye.

Tehát hogy milyen változások jönnek, azt egyelőre csak sejteni lehet, de Nagy Márton a legutóbbi interjújában közölte azt is, hogy az Orbán által említett csúcsminisztérium még lóg a levegőben, és csak a miniszterelnök tudja, hogyan és kivel az élén működik. Ugyanakkor kiemelte, a jegybank és a kormány között jó lesz a viszony, beszélőviszony, és kommunikálnak majd egymással, mert jelenleg ez nincs meg, ami elfogadhatatlan.

(Borítókép: Matolcsy György 2024. szeptember 5-én Budapesten. Fotó: Tövissi Bence / Index)