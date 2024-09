Érdemes figyelni a Penny magyar termékeire, nagyot nyerhet szeptemberben

Továbbra is komolyan veszik a Penny Magyarországnál a hazai áruk népszerűsítését, amelyek a saját márkás termékek között is egyre nagyobb teret hódítanak. Így a vásárló nemcsak abban lehet biztos, hogy minőségi terméket kap, hanem az alacsony ár is garantált. Ráadásul az őszi kampányban a szerencsésebb vevőknek nyereményekkel honorálják a hazai termékek melletti elkötelezettségüket.