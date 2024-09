Hónapok óta bajban a német autógyártás, és nagyon úgy tűnik, hogy a megoldásra még várni kell. A tőzsdén a részvények meredek zuhanásba kezdtek, és van olyan nagy múltú német autógyár, amely a jegyzett értékének harmadát veszítette el az elmúlt időszakban. Továbbra is a Volkswagen áll az élen, viszont ez a cég is elbocsátásokon és gyárbezárásokon gondolkodik, így a probléma mindenkire kihat, még a magyar autóipar is veszélybe kerülhet.