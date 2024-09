Figyelmeztet a WHO, ezek a vírusok okozhatják a következő világjárványt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb kutatásából kiderült, hogy melyik az a több mint 30 vírus és baktérium, amely a világ legveszélyesebb kórokozóinak számít. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológia Nemzeti Laboratórium vezetője is dolgozott ezen a listán, aki szerint új világjárvány is érkezhet.