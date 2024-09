Nagy napra ébredt csütörtökön Tahitótfalu. Egy egyedi építészeti megoldást hajtottak végre a Pest megyei községben. Nehéz, teherautóval is nehezen megközelíthető helyszínre történő építkezéshez emeltek be előregyártott elemeket helikopter segítségével. A kivitelezés egy 100 százalékban magyar vállalkozáshoz kötődik, amely a hulladékmentesség és a fenntarthatóság mellett tervez és kivitelez egyedi házakat, egyre növekvő megrendelésszám mellett.

Tahitótfalun a Kürt utcában nagy üvegteraszos, panorámás 154 négyzetméter alapterületű kétszintes egyedi kivitelezésű családi ház épül. A nehézséget csak a helyszín megközelítése jelenti, hiszen az utca nem csupán meredek, de szűk és kanyargós is. Ezért nyúltak a kivitelezők szokatlan szállítási módhoz.

„Magabiztosan vállaltuk a kivitelezést, mert tudtuk, hogy valahogy meg fogjuk oldani. Végül a nagyobb fagerendák és a SIP-panelek helikopteres teheremeléssel történő szállítását választottuk” – mondta az Indexnek László Ádám, a kivitelezést végző cég alapító ügyvezetője. Az építés helyszínére a vállalat saját önrakodós darus teherautói is megérkeztek az előkészített SIP-panel és KVH-faanyagcsomagokkal. „Ezeket kollégáink a helikopter emelőkötelére akasztották, és a helikopter a kijelölt helyen tette le, leszállás nélkül” – fűzte hozzá a cégtulajdonos.

17 Imreh Lajos Galéria: Magyar építészeti csodára ébredt Tahitótfalu (Fotó: Adam-House)

A csomagok kialakításánál nagy figyelmet fordítottak az egyenletes tehereloszlásra és a középpontos súlyozásra. Ennek köszönhetően a teher sem a helikopterre, sem a környezetre nem jelent veszélyt.

László Ádám elmondta, hogy helikopter igénybevétele nélkül is meg tudták volna oldani, hogy az elemek a helyükre kerüljenek, ám ehhez rengeteg kézi erőre lett volna szükség, ami jóval költségesebb lett volna, másrészt időben is jócskán lelassította volna az építkezést. „Magyarországon a legtöbb terület megközelíthető legalább nagyobb teherautóval, ám akad köztük néhány, amelyik nem, a tahitótfalui is ilyen volt. A helikopteres teheremelés egyébként is szerepelt a bakancslistámon, eljött a lehetőség, hogy élesben is kipróbáljuk” – mondta az ügyvezető.

Ez volt a helikoptert biztosító Heliforce, illetve az Adam-House első közös projektje, de vélhetően nem az utolsó. „Akad még megközelíthetetlen hely az országban, ahol akár a terepviszonyok, akár az útviszonyok miatt a teljes kiszállítás más módon nem megoldható. Ám ezzel a megoldással az ilyen helyeken is teljes értékű lakóépületeket tudunk létesíteni, kompromisszumok nélkül” – mondta a vállalatvezető.

A jövő technológiája

Ugorjunk kicsit vissza a kezdetekhez! A cég 2018-ban alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás, melynek székhelye Lőrinciben, irodája Hatvanban, gyártóközpontja Kerekharaszton található. A vállalkozás alapítója, László Ádám a cég profiljának a SIP-paneles készházak gyártását, tervezését és kivitelezését álmodta meg, az így létrejött vállalat az elmúlt években létszámban, megrendelésszámban és éves árbevételben is folyamatosan növekszik.

A cég a 2023-as éves árbevétele elérte az 1 milliárd forintot.

Az álomotthonokat és középületeket saját építésztervező és gyártmánytervező csapat segít papírra vetni, a cég a paneleket saját fejlesztésű, hulladékmentes technológiával gyártja kerekharaszti üzemében, a kivitelezéseket pedig a saját építőcsapat mellett esetenként saját maguk által képzett, egyedi tanúsítvánnyal rendelkező alvállalkozók végzik.

Olyan technológiával szerettem volna dolgozni, ami innovatív, egyben a jövő követelményeinek is megfelel. A másik fő szempont egy olyan technológia alkalmazása volt, amelyhez minél kevesebb, a piacon nehezen megszerezhető szakemberre van szükség, például kőművesre vagy épp ácsra. Az előregyártásnak köszönhetően lényegében rajz alapján történő összeszerelő munka folyik a helyszínen, ami nagyon gyorssá és hatékonnyá teszik az építkezést

– mondta László Ádám.

17 Galéria: Magyar építészeti csodára ébredt Tahitótfalu Fotó: Adam-House

A SIP-technológiával környezetbarát épületeket hőhídmentesen, a passzív házak követelményeit teljesítve épülnek, a kivitelezésekre a gyártócég 30 év szerkezeti garanciát vállal. Magyarország egész területén találkozhatunk az általuk által gyártott és SIP-technológiával épített készházakkal, de a cég régóta szállít moduláris kabinházakat Hollandia területén, lakóparkokba is.

SIP-oltak az építőiparnak

Adódik a kérdés, miben áll az említett SIP-technológia egyedisége. A SIP-panel szerkezetileg szigetelt panelt jelent, két OSB-tábla között EPS-szigetelés adja az épületek vázát. A SIP-panelekhez kizárólag erre a célra gyártott EPS-táblát és párazáró károsanyagmentes Egger OSB4-táblát használnak. A méretre gyártott paneleket egyben szállítják az építési helyszínekre, ahol így gyorsan, akár napok alatt felépülhet egy átlagos méretű lakóház szerkezete. A további építési folyamatok nem térnek el a hagyományos építési technológiáktól sem időben, sem lehetőségekben. SIP-panelekből három szintig gyakorlatilag bármilyen épület felépíthető.

A technológia előnyét a gyorsaság mellett a hulladékmentesség és a kiváló energetikai tulajdonságok adják, amelyeknek köszönhetően Magyarországon is egyre elterjedtebbé válik.

László Ádám Csehországban ismerkedett meg a SIP-termékkel, ám a magyarországi forgalmazási engedélyeztetése számos hatósági akadályba ütközött, hiába rendelkezett uniós szabvánnyal. „2019-ben döntöttünk úgy, hogy a SIP-termékeket a magyar szabványokhoz, az itthoni szabályokhoz igazítva saját magunk kezdjük el gyártani, megfelelő szakmai segítség mellett” – mondta a cégvezető. Mindez pedig olyan jól sikerült, hogy évről évre több megrendelés fut be a vállalathoz, amely a kezdeti évi néhány darab után immár évente 80 családi házat épít. A megrendelésszám növekedésével párhuzamosan a vállalat dolgozóinak létszáma, nem utolsósorban az árbevétele is exponenciálisan növekszik. A vállalat az országhatárt is átlépte, Hollandiában is megvetette lábát, ahol évente 50–60 családi házra érkezik megrendelés.

17 Galéria: Magyar építészeti csodára ébredt Tahitótfalu Fotó: Adam-House

A jövő építészete

A hulladékmentesség, illetve a rendkívüli alacsony rezsi azért is fontos, mert hagyományosan az építőipart tartják az egyik legnagyobb károsanyag-kibocsátó ágazatnak. Az Európai Bizottság statisztikái szerint az EU energiafogyasztásának 40 százaléka, míg az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36 százaléka írható az épületek számlájára, ami tetemes arány. Amint arról az Index korábban több ízben is beszámolt, a jövő építőiparának egyik záloga lehet a készházak elterjedése, ahogy a klímavédelmi célok eléréséhez vezető úthoz is illeszkedik a vállalat által alkalmazott technológia.

Ehhez azonban szemléletváltásra van szükség, hiszen Magyarországon a legtöbben továbbra is a hagyományos téglaházakat részesítik előnyben.

A fiatalokat már könnyebb meggyőzni a szemléletváltásról, de azt tapasztaljuk, hogy az idősebb szakmabeliek is egyre nyitottabban állnak a gyári körülmények között előállított építőelemekhez, főleg miután számokkal támasztjuk alá a különbséget számukra. Hiszen a SIP-technológiához hasonló megoldásokkal 20–30 százalékos költségmegtakarítás mellett lehet megtervezni és kulcsrakészre kivitelezni egy házat, nem beszélve a gyorsaságról. Továbbá ott a fenntarthatósági kritérium, valamint az alacsonyabb rezsiköltség

– mutatott rá László Ádám, hozzátéve: vannak mintaházak, amelyeket előszeretettel mutatnak meg, de a kerekharaszti üzembe is gyakran engednek bebocsátást az érdeklődők számára.

Tekintve, hogy a SIP-technológia három emeletig alkalmazható – plusz tetőtér –, kisebb társasházak kivitelezésére is alkalmas. A cégnek hat ilyen társasházra van megrendelésre, melyek kivitelezése a jövő évben valósulhat meg. „A társasházaknál a legszigorúbbak az építési követelmények, az általunk alkalmazott technológia mindegyiknek bőségesen megfelel” – hangsúlyozta László Ádám, hozzátéve: a vállalat nemrég vehette kézhez az EPD-tanúsítványt (környezetvédelmi terméknyilatkozat), ami kvázi a karbonsemlegesség mellett történő építést igazolja.

„Már a tervezésnél maximálisan odafigyelünk arra, hogy mennyi hulladékkal dolgozunk. Előfordul, hogy 1–2 centiméterrel kell arrébb rakni a nyílászárókat, amit a megrendelő nem érzékel, mi viszont ezáltal sok anyagot, az ügyfélnek pedig így költséget spórolunk” – mondta az ügyvezető. Amennyiben mégis marad hulladék, azt 100 százalékban újrahasznosítják, köszönhetően annak, hogy a SIP-terméket elemeire tudják bontani, és ezáltal újra felhasználni.

Ez egy támogatott szerkesztőségi tartalom.