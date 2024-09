Bejöhet Varga Mihály jóslata, a kormány most bevallotta, mennyit költött az egészségügyre

Az amerikai elnökválasztás az egyik legfontosabb esemény, amely a következő időszakban nemcsak rövid, de hosszú távon is befolyásolhatja a befektetői hangulatot és gazdasági kilátásokat az Equilor Befektetési Zrt. legfrissebb elemzése szerint, ráadásul a tengerentúli gazdaság rég volt ennyire közel a növekedési ciklus végéhez.

Az Equilor elemzői szerint az amerikai gazdaság növekedése jelenleg még egészséges szinten áll, de már látszódnak gondok: a Covid-megtakarítások elfogytak, a lakosság a fogyasztás egy részét hitelből fedezi. A korábbi évek kamatemeléseinek hatására érezhetően hűlt az amerikai gazdaság, miközben a jegybank szerepét betöltő FED már tett utalást a közelgő kamatvágás lehetőségére, ami az Equilor szerint idén várhatóan csak 75 bázispont lesz a piac által várt 110 ponttal szemben.

Az elemzésük szeint a monetáris kondíciók lazítására nem csak az Amerikának van szüksége: Európában ciklikus és strukturális problémák nehezítik a gazdasági helyzetet Muhi Gergely, az Equilor vezető elemzője szerint, aki kiemelte, hogy egy nagyon különleges kettősség figyelhető meg az öreg kontinensen:

Az elemzésük szerint a strukturális problémákkal az európai döntéshozók is tisztában vannak, rövid távon elkerülhetetlen az EKB további kamatcsökkentése, azonban ez csak tüneti kezelést jelent. Magyarország szempontjából pedig különösen fontosak az európai, azon belül kiemelten a német gazdaság kilátásai.

Az Equilor elemzése arra is rámutatott, hogy nyugat-európai ipar gyengesége kihat a magyar növekedésre, ami az egyik oka annak, hogy a tavalyi recesszió után nem volt idén gyors visszapattanás. Az Equilor szerint további fontos tényező az aszályos időjárás, mely a mezőgazdaság teljesítményét veti vissza.

Emellett a lakosság bizalma lassabban áll helyre, így a fogyasztás egyelőre elmarad a várakozásoktól. Muhi Gergely kiemelte, hogy ez utóbbi magyarázza a költségvetés nehéz helyzetét.

Ha viszont a fogyasztás lassabban áll helyre, akkor a következő hónapokban van esély további, nem jelentős kiigazító intézkedések bejelentésére. Összességében az Equilor idén 1,8 százalékos, jövőre 3,6 százalékos GDP növekedést vár, miközben az infláció idén 4, 2025-ben 3,8 százalék lehet.

Varga Mihály: 2000 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre

Az elemzéshez érdemes hozzátenni, hogy a kormány 2010 óta egyre több forrást biztosít az egészségügy fejlesztésére, a gazdasági teljesítmény erősödésével a következő években tovább növelhetjük az ágazat támogatását – jelentette ki kedden Varga Mihály az Észak-budai Szent János Centrumkórház Budai Traumatológiai Centrumának átadó ünnepségén.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormányváltás óta mintegy 30 ezer milliárd forint jutott a költségvetésből egészségügyi célokra, csak az idei büdzsében 3200 milliárd forint jut az ágazatra. A tárcavezető emlékeztetett: a baloldal az egészségügyben felhalmozódott problémákra abban látta a megoldást, hogy elvontak az ágazattól 600 milliárd forint forrást, több tucat kórházat zártak be, 16 ezer kórházi ágyat szüntettek meg.

„A 2010-ben megválasztott nemzeti kormány megkezdte az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, valamint az ágazatban dolgozó orvosok, nővérek és más személyzet béreinek rendezését.” A miniszter rámutatott: az idei költségvetésben bő 2000 milliárd forinttal több forrás jut az ágazatnak, mint a 2010-es, utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetés kerete.

„Az elmúlt időszakban több mint 500 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottunk végre az egészségügyben. Felújítottunk 91 vidéki kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást, továbbá létrejött 23 új rendelőintézet és 41 új mentőállomást. A Magyar Falu Program keretében több mint 600 orvosi rendelő épülhetett vagy újulhatott meg. Az orvosi bérek terén a közelmúltban az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb béremelési programjának végrehajtása mellett az ápolók bérét is jelentősen növeltük, a szükséges forrásokat a költségvetés biztosította.” Varga Mihály hozzátette: a nehéz világgazdasági folyamatok ellenére is 2000 milliárd forintnyi állami beruházást valósítunk meg Magyarországon az idei évben, amelynek a most átadott, új traumatológiai részleg is részét képezi.

A tárcavezető emlékeztetett: a magyar gazdaság már idén visszatér a fenntartható növekedési pályára, ami további lehetőséget teremt az egészségügyi fejlesztéseknek is. A kormány a hiány fokozatos csökkentésével, az egyensúlyi mutatók javításával is segíti a gazdaságban a pozitív folyamatok fenntarthatóságát.