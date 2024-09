Döntöttek a magyar Vodafone feldarabolásáról, érkezik a ONE

Döntöttek a Vodafone Magyarország Zrt. részvényesei a vállalat feldarabolásáról, valamint a létrejövő új cégek elnevezéseiről – olvasható a tulajdonos 4iG Nyrt. által a tőzsde honlapján közzétett keddi tájékoztatásban.

A 4iG Nyrt. tájékoztatása szerint a 2023. november 13. napján elindított Transzformációs Program következő jelentős mérföldkövéhez érkezett, kedden ugyanis a Vodafone Magyarország Zrt. részvényesei döntöttek a vállalat kiválás útján megvalósuló szétválásáról.

A program jelen fázisában a Vodafone Magyarország Zrt.-ből az infrastruktúra-egység válik ki, ezzel külön vállalatokban működnek tovább a kereskedelmi, valamint az infrastruktúra-divíziók. A kereskedelmi társaság ONE Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az infrastruktúra-társaság pedig V-Hálózat Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság névvel jelenik meg a piacon

– áll a közleményben. A részvényesek 2024. december 31. napját határozták meg a kiválásra, 2025. január 1-től indul az új struktúra szerinti működés.

Jelentős átalakulás a 4iG-nél

A 4iG Nyrt. 2023 első negyedévében jelentős átalakuláson ment keresztül, a csoport a Vodafone Magyarország sikeres akvizíciójával Magyarországon is konvergens távközlési szolgáltatóvá fejlődött, IT-rendszer-integrátorként pedig megőrizte piacvezető pozícióját.

A 660 milliárd forint értékű tranzakcióval a 4iG Nyrt. leányvállalata, az Antenna Hungária 51 százalékos, míg a Magyar Állam képviseletében eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 49 százalékos közvetett tulajdont szerzett a Vodafone Europe BV-től a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban, ami a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb vállalati felvásárlása.

A ONE elnevezés háttere, hogy az ALBtelecom és a One Telecommunications egyesülésével Montenegró után Albániában is a ONE lett az egységes márkanév, ehhez zárkózott fel most Magyarország is.