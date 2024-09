Ismert cégek is támogatják az árvízi védekezést

Az utóbbi évek legnagyobb áradásával néz szembe Magyarország. A Duna csütörtökre több településnél is átlépte a medrét, így a víz mellett az áramkimaradásokkal is meg kell küzdeniük a lakosoknak. Az árvízi védekezésben nemcsak az emberek, hanem az ismert cégek, és szolgáltatók is részt vesznek. Többek között a Yettel, a Magyar Telekom, a BDPST Group, és a Waberer’s is felajánlotta a támogatását az árvíz elleni védekezéshez.