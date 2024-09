A nagybani piacon a paprika harmadával, a paradicsom másfélszeresére drágult. Raskó György agrárközgazdász szerint a kereskedők a fogyasztókra hárítják az áremelést. A vaj és más tejtermékek ára is emelkedni fog az ősszel Magyarországon.

Augusztusban az infláció kétszeresével (7 százalék) nőtt a zöldségek ára Magyarországon a KSH szerint. A budapesti nagybani piacon a fürtös paradicsom 58, a kígyóuborka 40, a paprika pedig 37 százalékkal drágult, mert kevesebb termett belőlük az aszály miatt − számolt be róla az RTL Híradó.

Zöldségfélék közül elképesztő mértékű az emelkedés, ezért az őszi hónapokban a friss zöldség és gyümölcs fogyasztói és piaci árai egyaránt emelkedni fognak

− mondta Raskó György agrárközgazdász.

A Hungaromet adatai szerint a legforróbb nyáron van túl az ország a mérések kezdete, vagyis 1901 óta. A tej is kevesebb emiatt az Európai Unióban, és annak is csökkent a zsírtartalma. „A tehenek tejtermelés helyett saját testük hűtésére fordítják az energiát, és bizony ez a tejeskannákban és a kamionokban is látszódik. 10-15 százalékos csökkenést látunk” − nyilatkozta Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

A vaj termelői ára 66 százalékkal nőtt az Európai Unióban, de Magyarországon még stagnál, viszont a sajt, a tejföl és a tejszín is drágulni fog. A halgazdaságoknál is visszafogott áremelés várható. „Nagyon-nagyon szeretnénk megtartani a tavalyi árainkat, plusz néhány százalék az, ami áremelésként várható” − fogalmazott Lévai Ferenc, az Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője.

A nagy esőzések ellenére nem várható belvíz az Alföldön. „Kapta ezt a 60 milliméter esőt egy nap alatt, nem is özönvízszerű esőként, hanem áztató esőként, és a vízmennyiség szinte, de azonnal néhány nap alatt el is tudott szivárogni a talajba” − mondta Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Szövetségének tanácsosa.

Már 2023-ban is duplájába kerültek az élelmiszerek Magyarországon, mint hat évvel korábban, miközben az Európai Unió átlaga 40 százalék körül alakult.