Kiderült, melyek a világ legjobb szállodái 2024-ben

A világ első számú szállodája 2024-ben Thaiföld legrégibb városrészében található és a Covid-járvány évében nyitotta meg kapuit, és alig négy év alatt jutott el ehhez a sikerhez, melyet a szeptember 17-én történt londoni díjátadón mondtak a zsűri tagjai, melyet megosztott a CNN.

A Capella Bangkok 101 tágas, világos szobával rendelkezik, melynek különlegessége, hogy önálló folyóparti villákat is kínál vendégei számára, melyekben saját kert és jakuzzi is található. Rajta kívül további három thai szálloda is szerepelt az első ötvenben, melyek közül a Mandarin Oriental a 12., a Four Seasons Bangkok a 14. és a The Slam a 26. helyen végzett.

A top 10-ben szinte csak ázsiai szállodák vannak, hét vendéglátóhelyet is ez a kontinens adott; köztük két hongkongit (Rosewood, a képzeletbeli bronzérmes; The Upper House, 5.). A hatodik helyen egy szingapúri (Raffles Singapore), a nyolcadikon egy Maldív-szigeteki (Soneva Fushi, mely a Lost Explorer Best Beach Hotel díjat is kiérdemelte), a 22. helyen pedig egy japán (Bulgari Tokyo, mely a Nikka Best New Hotel díjat is megkapta) szerepelt.

Az ázsiai szállodák mellett a teljesség igénye nélkül néhány gyöngyszemet emeltek ki. A tavalyi győztes, a Comói-tó partján fekvő Passalacqua 2024-ben ezüstérmet érdemelt. Párizs három hotellel is szerepelt a listán (Cheval Blanc, melyben 3000 dollárba kerül egy éjszaka, a 4. lett; míg a Hotel de Crillon a 15., a Le Bristol pedig a 40.).

A díjátadó helyszíne, London szintén három helyszínt adott a listának, a Claridge's a 11., a The Connaught a 46., valamint a Raffles London a 13. helyen végzett, utóbbi a Lavazza Highest New Entry díjat is kiérdemelte.

Közel-keleti szállodák közül csak Dubaj tudott az első ötvenbe kerülni, melyből a legnagyobb felkapaszkodó díját az Atlantis The Royal kapta meg, mely a 9. helyen végzett, a The Lana pedig a 23.-on. Az amerikai kontinensről a mexikói Chablé Yucatánt emelték ki, melynek különlegessége, hogy egy maja szent hely köré épült.

Ausztráliában két szálloda is bejutott a legjobbak közé, melyek közül a Brisbane-ben található Calile Óceánia legjobbja is lett. Afrikát két marokkói szálloda is képviselte, végül pedig egy törökországi hotelt emeltek ki a listáról, a Peninsula Istanbult, mely az American Express One to Watch díjával gazdagodott a szeptember 17-i londoni díjátadó után.