Óriási építészeti dobással készül a Paks II.

Európa leghosszabb csatornahídja, a magdeburgi Kanalbrücke adott ihletet Paks II. vízgazdálkodási építményekkel foglalkozó szakembereinek: az üzemelő és az épülő blokkok ugyanazon a hidegvíz-csatornán fognak osztozni, efölött ível át majd az a hídszerkezet, ami Paks II. a Dunába visszaengedett hűtővizét fogja szállítani – írja a Magyar Építők.

A megoldás, miszerint a folyóba visszaengedett víz egy hídon keresztezi majd a hidegvíz-csatornát, nem egyedülálló: hasonló funkciót lát el a németországi Magdeburg mellett található Kanalbrücke, Európa leghosszabb csatornahídja, amelynek az üzemeltetőjénél jártak egyeztetni a tervezési és üzemeltetési tapasztalatokról a Paks II. szakemberei.

Fotó: Magyar Építők A magdeburgi csatornahíd

A Kanalbrückén – amely a rajnai és a berlini hajózási útvonalak összekötésére épült – 2003 októberében indult meg a hajóközlekedés. A 43 méter széles és két szakaszból, egy 780 méter hosszú ártéri és egy 220 méter hosszú mederrészből álló csatornahíd kétoldali járdaszerkezete akár egy-egy teherautót is elbír. Legnagyobb pillértávolsága 106 méter, a legnagyobb terhet felvevő támasz pedig összesen 10 ezer tonna terhet továbbít a pillérre. Azért kapott világos színt, hogy csökkentsék a szerkezet hőterhelését. A csatornahídba olyan monitoringrendszert telepítettek, amellyel mind a csatornát, mind az egyes elemeket monitorozni tudják. Emellett az építmény teljes hosszában fixált geodéziai pontok is találhatók, így dokumentálják a híd mindhárom irányú mozgását és csavarodását is. A szakemberek úgy vélik, hogy az eredetileg 100 évre tervezett híd akár kétszáz évet is kibír megfelelő öregedéskezelés mellett. Mindössze egyszer, 2008-ban ürítették le a csatornahidat a huszonegy év üzemelés alatt, a következőt jövőre tervezik.

Fotó: Magyar Építők A Paks II. csatornahídja látványterven

A Paks II. szakembereivel most ezekkel a tervezési és üzemelési tapasztalatokkal kezdik meg a hídszerkezet tervezését.

A látványterveken részleteiben megjelenített építmény már jól mutatja, hogy az üzemelő és az épülő blokkok ugyanazon a hidegvíz-csatornán fognak osztozni, efölött ível át majd az a hídszerkezet, ami Paks II. a Dunába visszaengedett hűtővizét fogja szállítani, mint a melegvíz-csatorna mentén létesülő úgynevezett csúcshűtőrendszer, amely a Duna hőterhelésének csökkentésére hivatott. A lap azt írja, hogy a rendszer alkalmazása révén Paks II. a két atomerőmű hat blokkjának egyidejű üzeme alatt is képes lesz teljesíteni a szigorú környezetvédelmi előírásokat.