A noname termékek irányába fordulnak az elszegényedő magyarok

A korábbinál is jobban odafigyelnek a magyarok a megvásárolt zöldségek és gyümölcsök árára és mennyiségére is, így továbbra is kiemelt szerepe van az akcióknak – derül ki a közel 500 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából. A jelenlegi gazdasági helyzetben Európa-szerte tudatosabbá és árérzékennyé váltak a vásárlók. Emiatt a harmadik országból érkező noname áruk komoly veszélyt jelentenek a magyar zöldségek versenyképességére.