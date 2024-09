Bár a magyar gazdaság köhécsel, a turizmus és vendéglátás rég nem látott szinten szárnyal

Az MBH Bank szerdai sajtóbeszélgetésén arról számoltak be a bank elemzői és üzleti területeinek vezetői, hogy a hazai turizmus és vendéglátás elérheti, sőt akár túl is szárnyalhatja a Covid előtti rekordévet. Az ágazatot egyértelműen a külföldi vendégek húzzák fel, ugyanis a magyarok inkább tengerpartra mennek nyaralni a belföldi úti célok helyett. Ehhez képest a SZÉP-kártya-költések is rekordokat döntögetnek.