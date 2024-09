A Duna Aszfalt felvásárolta a lengyel útépítő óriást

Az 1946-ban alapított Mota-Engil Group Európa egyik legnagyobb építőipari konszernjeként három kontinensen és 27 országban van jelen, mintegy 280 vállalatban van részesedése. „A portugál multinacionális cégcsoport tagjaként a MECE 1997 óta működik Lengyelországban, ahol az egyik legjelentősebb építőipari vállalattá fejlődött” – mondta Tompos Attila a Magyar Építők szaklapnak adott interjúban. Mint kiemelte, a több mint 800 munkavállalót foglalkoztató társaság tavaly 900 millió zloty árbevételt könyvelhetett el, ami 83 milliárd forintnak felel meg.

A lengyel vállalat főként út- és hídépítéssel foglalkozik, de a magasépítésben is érdekelt, és az országban hat aszfaltkeverőtelepet és egy gránitbányát is működtet, ahonnan a piacra is értékesít. Továbbá a cég az elektromos szolgáltató infrastruktúra bővítését célzó munkákat is vállal, valamint rendelkezik vasútépítési kapacitással is.

A Duna Groupnak eddig is volt lengyel érdekeltsége, tagjai közt van ugyanis a hídépítő Banimex, valamint az acélszerkezet gyártó WKS Duna Polska. A most megvásárolt vállalat a jelenlegi vezetéssel Duna Polska néven működik tovább, amely jelenleg Lengyelországban 68 kilométernyi négysávos utat kivitelez.

Tudni kell, hogy a lengyel útépítés volumene is ingadozó: az utóbbi években például visszaesett a rendelésállomány, és óriási az árverseny az ajánlattevők között

– jegyezte meg Tompos Attila. A vállalat tevékenységeinek kiterjesztésével képes árbevételeit stabilizálni. Magasépítésben az irodaházakon és lakóingatlanokon kívül számos jelentős projektben vesz részt, ez a kapacitás is a Duna Grouphoz került a tranzakcióval.

„Ebben a döntésben az is szerepet játszik, hogy a piaci trendek alapján jelenleg mintegy 2 millió lakás megépítésére van igény Lengyelországban"– részletezte a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, hozzátéve: az országban az útépítésben is jelentős felfutás várható.

„Az elmúlt két évben évente 200 kilométer körül alakult az átadott új utak összesített hossza a mintegy 322 ezer négyzetméteres területtel bíró országban, de ez a szám jelentősen emelkedni fog, köszönhetően egy tavaly bejelentett nagyszabású útfelújítási programnak” – mondta az igazgató.

A cégcsoport számára szintén kedvező, hogy Lengyelország az uniós Kohéziós Alapból 2021-2028 között 41 milliárd zloty, azaz mintegy 3600 milliárd forintnyi összeget hívhat le elsősorban autópályák és vasutak építésére. Mint az igazgató rámutatott, ezzel megnyílik az út a közép és kelet európai piac felé, minél több piacon van jelen a vállalat, annál jobban tudja mozgatni a kapacitásait a különböző országok között, a szlovák Doprastav és a cseh MI Roads cégekkel is konzorciumban vannak. Csehországban hasonló szintű célok mentén dolgoznak. Az igazgató szavai szerint ezzel a stratégiával kisvállalatból multinacionális vállalattá bővültek. A tranzakcióban rejlő szinergiákat továbbra is szeretnék kihasználni.