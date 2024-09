„A miniszterelnök beszédei a gazdasági semlegességről alaptalanok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elhangzott beszédben a számokkal is óriási probléma van. Kötcsén még 3-5 százalékos gazdasági növekedésről beszélt, most már 3-6 százalékról, miközben a Magyar Nemzeti Bank és az elemzők már 2 százaléknak is örülnének” – mondta Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár a KlikkTV-nek.

Mint ismert, szerdán Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen bemutatta a nagy tervét: a kormányfő kifejtette a gazdasági semlegesség elveit, tartalmát, és a kihívásokról is beszélt.

Orbán Viktor szerint a magyar gazdasági semlegesség alapvetései az alábbiak:

A gazdasági semlegesség első és legfontosabb tétele az, hogy mi döntjük el, hogy kivel üzletelünk.

A második alapelv, amire egy gazdasági semlegesség épül, hogy azzal üzletelünk, akivel leginkább megéri üzletelni. A gazdasági hatékonyság, versenyképesség szempontját semmi sem előzi meg.

A harmadik alapelv, hogy kimondjuk, csak a saját értékeink alapján tárgyalunk.

És végezetül fontos alapelv, hogy minden égtáj felé tájékozódni kell. Ha fejlődni akarunk, modernek akarunk lenni, versenyképesek szeretnénk lenni, akkor nekünk ma már a megváltozott helyzet miatt minden égtáj felé nyitottnak kell lennünk.

Ez az a néhány alapelv, ami a testtartását jelöli ki egy olyan országnak, amely gazdasági semlegességre törekszik.

Trabantban ülünk?

Bod Péter Ákos szerint a kormányfőnek nincs közgazdasági terve. A volt jegybankelnök szerint nem lehetünk semlegesek, hiszen a NATO-csatlakozásról, illetve az uniós tagságról is népszavazás döntött. Szerinte azok a szokásos helyek, ahonnan eddig pénz érkezett, bezárultak, így most drágább hiteleket kell felvenni, például Kínától.

A közgazdász szerint hosszú távon nem lehet értéktelen politikát vinni, és szerinte Orbán Viktorék többször is „pofon verték” az uniós kapcsolatrendszert. „Bárki lesz Matolcsy helyett a jegybankelnök, annak be kell majd húznia a féket, hiszen ha Orbán Viktor tényleg kiprésel a gazdaságból 3-6 százalékos növekedést, az magas inflációval fog járni” – nyilatkozta Bod Péter Ákos, majd kiemelte:

Ezek nem tervek, ezek szövegek. Mondhatja a trabantos, hogy 140-nel fog menni, de ettől még nem fog, maximum büdös lesz belőle.

Mint mondta, tudjuk, Nagy Márton nem turistáskodni ment Kínába, azonban hogy miről tárgyalt, azt nem tudjuk, ahogy nem ismerjük a kínai hitel vagy a Budapest–Belgrád vasútvonal szerződését sem.

A műsorban szóba került Orbán Balázs kijelentése arról, hogy ők átengedték volna Ukrajna helyében az országot az oroszoknak. Bod Péter Ákos felháborítónak tartja a kijelentést, személyesen is érintettnek érzi magát, hiszen édesapja ’56-os hős volt.

„Lehet egy politikus vagy a politika értéksemleges, ami azt jelenti, hogy nem számít az adott szó és a becsület, de ha nincs érték, és nincs becsület, akkor az egy értéktelen és becstelen politikus vagy politika” – összegezte Bod Péter Ákos.

(Borítókép: Bod Péter Ákos 2022. február 16-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)