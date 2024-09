Rengeteg kávét fogyasztanak a magyarok, de van egy hely, ahol még többet isznak

Második helyen áll a régiós kávéfogyasztási rangsorban Magyarország – derül ki a Mol szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményéből.

A kávé világnapja alkalmából a vállalat összegyűjtötte az idei év első nyolc hónapjának fogyasztási statisztikáit. 2024. január és augusztusa között a régióban található Mol töltőállomásain

A közleményből kiderült, hogy Közép-Európában a csehek a legnagyobb kávéfogyasztók, de csak minimális előnnyel vezetnek a magyarok előtt. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a vállalat kávénagykövete, aki napi 6–7 csésze kávét is elfogyaszt.

Többször beszéltem már róla, hogy az olaszoknak és magyaroknak rengeteg közös vonásuk van. Most bebizonyosodott, hogy ezek között ott van a nagy kávéfogyasztás is, még akkor is, ha Magyarországon a fogyasztott kávék típusa elég eltérő is az Olaszországban jellemzőektől