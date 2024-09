Ennek biztosan nem örül a kormány: elképesztően nehéz helyzetbe került egy kulcsiparág

Nem sok reményre ad okot az acélipar globális helyzete a lényegében leállított Dunai Vasmű számára – írta elemzésében a G7, amelyben kiemelték, hogy 2008 és 2015 után ismét mély válságban van az acélipar – annak ellenére is, hogy a különféle kormányok a gazdasági racionalitáson túl mentőövekkel próbálják halogatni a gyárbezárásokat.

Mint írták,

A nyugati országokban már évtizedek óta csökken az acél iránti kereslet, ráadásul már Kína is hasonló pályára állt.

Utóbbi esetén az figyelhető meg, hogy egyre inkább az exportpiacokon kényszerülnek eladni termékeiket. Hu Wangming, a világ legnagyobb acélgyártója, a China Baowu Steel Group elnöke a korábbi visszaeséseknél is nagyobb recessziót vár – erre utal, hogy a csökkenő árak mellett 2016 óta nem látott szintre fut fel a kínai acélexport.

Ahogy azt már megírtuk, problémákkal küszködik a hazai vasmű, a Liberty Dunaújváros is. A Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Dunaferr Ifjúsági Szervezet vezető képviselői arról kaptak tájékoztatást, hogy problémák adódtak a kifizetéssel A szakszervezeti a munkavállalóknak írt levelből kiderült: jelezték a munkáltatónak, hogy a Munka törvénykönyvében rögzített határidőknek megfelelően tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók időben megkapják fizetésüket.

Kína élénkít, Európa meg nézi

Azonban reményt adhat a héten bejelentett kínai gazdaságélénkítő csomag – a kínai jegybank pénteken csökkentette a kamatlábakat és likviditást juttatott a bankrendszerébe –, ami végül az évek óta szenvedő lakásépítési szektorban növelheti az acélfelhasználást. Így a kínai kivitelben bő két évig nem várható csökkenés, de globálisan a szektorban csődhullám indulhat.

Az európai acéliparnak nemcsak a magas energiaárak, hanem a gyenge kereslet is kihívást jelent. Idén Európa egyik legnagyobb üzeme, a tarantói acélmű is bajba került. A magyar kormány segítségével tavaly a Dunai Vasmű tulajdonosa a Liberty Steel lett, miután a Dunaferr 2022 végére fizetésképtelenné vált. Ám a társaság kelet-csehországi üzem újra eladósorba kerülhet, miután a nehéz piaci helyzet mellett a Liberty Steel és a cseh kormány közötti viszony is megromlott.

Az ostravai acélmű lényegében tavaly év végén leállt, termelés hiányában pedig a szén-dioxid kibocsátására jogosító kvóták eladásával juthat bevételhez – a lap felhívja a figyelmet arra, hogy a dunaújvárosi Liberty-leányvállalat esetében ismerős megoldás.

ám a cseh kormány egyáltalán nem nézi jó szemmel ezt a gyakorlatot az adósságon túl.

A korábbi válságok is emlékeztetnek az acélipar és a benne dolgozók sérülékenységére Nyugat-Európában. Így nem meglepő a magas szintű kormányzati figyelem. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is foglalkozott a dunaújvárosi gyár kérdésével.

Bár az acélipar hanyatlása a posztszocialista országokban is lenyomatot hagy, Dunaújváros esete ebből a szempontból valamivel kedvezőbb, a várost övező közép-dunántúli régióra vonatkozó statisztikák jobbak az ország egészét jellemző adatoknál.

A G7 végezetül azt hangsúlyozta, hogy a város környezetében több olyan jelentős gyár is létesült az utóbbi években és évtizedekben, amely potenciálisan felszívhatja a vasműben munka nélkül maradókat. A nem túl távoli Székesfehérvárt pedig már hosszú ideje munkaerőhiány jellemzi, így az ottani üzemek szintén szóba jöhetnek a „vasasok” számára.