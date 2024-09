Csúcstechnológiás gyártással tör a régió élére a gyöngyösi gyáregység

Gyöngyösön működik az amerikai fogyasztási cikkeket gyártó óriásvállalat, a Procter & Gamble világviszonylatban is egyik legfontosabb üzeme. Emellett a Gyöngyös környéki régió jelentős foglalkoztatója és támogatója is. Az idei, 160 millió dolláros beruházásnak köszönhetően a heves megyei gyáregység a vállalat második legnagyobb szájápolási üzemévé nőtte ki magát világszerte.

2013-ban babaápolási termékek gyártásával indult el a Procter & Gamble (P&G) gyöngyösi gyáregységének működése. A „pelenkagyár” – ahogy a helyi közbeszédben megjelent – azonban már a múlté. A babatermékek gyártását felváltotta a vállalatcsoport OralB, illetve Braun márkáihoz kapcsolódó termékek, tartozékok gyártása, csomagolása a Mátra alján található városban. Az üzem kulcsszerepet tölt be a vállalat szájápolással kapcsolatos fejlesztésének helyszíneként, a Braun csomagolások kiválósági központjaként, valamint a következő hónapokban az OralB üzleti növekedését támogató legújabb technológiájú iO pótfej és markolatrendszerek beindításában.

A termelési volumen felfutásával párhuzamosan a munkavállalók száma is exponenciális növekedésnek indult. Jelenleg 1350 fővel üzemel a gyöngyösi gyáregység, a dolgozók 20 százaléka az elmúlt másfél évben csatlakozott a vállalathoz.

A Gyöngyösön készült, illetve csomagolt termékek 94 százaléka Európán belül kerül értékesítésre, 1 százalékuk Ázsia, 2 százalékuk Közel-Kelet és Afrika, míg 3 százalékuk Észak-, illetve Dél-Amerika piacaira kerül.

Több mint 50 milliárdos fejlesztés

A gyöngyösi létesítmény a vállalatcsoport egyik leggyorsabban növekvő európai telephelye, és az elmúlt évtizedben jelentős beruházásokat hajtott végre kapacitásának és technológiai képességeinek növelése érdekében.

160 millió dollárt (közel 56 milliárd forintot) fektettünk be, hogy a csúcstechnológiás elektromos fogkefék harmadik gyártórendszerét Magyarországra hozzuk. Gyárunk nemcsak a magyar piacot szolgálja ki, hanem a világ összes kontinensére is exportál termékeket

– mondta Robert Carrio gyárigazgató.

A beruházást az Európai Bizottság is jóváhagyta, és a fejlesztéshez a magyar állam 35 millió euró összegű támogatást nyújtott.

Az utántöltő fogkefefejet gyártó üzem idén ősszel indul majd be, a markolatok gyártását pedig várhatóan 2025 áprilisában kezdik. A gyár nemcsak a vállalat egyik legfontosabb egysége, de a gyöngyösi régió életében is kiemelkedő szerepet játszik: az új beruházás több mint 170 közvetlen munkahelyet teremt, és a becslések szerint akár 800 közvetett munkahely létrejöttét is eredményezheti.

A régió élére vágyik a gyöngyösi gyár

A vállalat közép-európai értékesítésért felelős egységének célja, hogy a cég elektromos fogkeféi, illetve a kizárólag a gyöngyösi üzemben gyártott szájzuhanyai által Közép-Európa első számú szájápolási beszállítója legyen.

A közép-európai régió 10 országában a lakosság 20 százaléka használ elektromos fogkefét, ami különböző felmérések szerint jóval hatékonyabb szájhigiéniát eredményez, mint egy hagyományos fogkefével történő fogmosás. A cég saját felmérése szerint

egy 2 percig tartó fogmosás után utóbbi esetében 400–600 sörtemozgást eredményez a fogakon, illetve az ínyen, míg ugyanez elektromos fogkefével 55 ezer.

Az elektromos fogkefe használata többek között azért javasolt a manuális fogkefével szemben, mert a sörték mozdulatai számának megnövelése útján a baktérium-plakkok hatékonyabb eltávolítása érhető el.

Az, hogy mindössze a régió minden ötödik lakója használ elektromos fogkefét, többek között a magas árához, illetve az egészségtudatossághoz vezethető vissza.

A vállalat éppen ezért öt elektromosfogkefe-szériájával is erőteljesen kíván megjelenni a piacon, nem titkoltan azzal a céllal, hogy megfizethető alternatívát kínáljon az elektromos fogkefével nem rendelkezők számára, ami a gyakorlatban 25–30 ezer forintos készülékárat jelent.

Az eladásokból kiderül, hogy a városi lakosság felülreprezentált elektromosfogkefe-használatban.

Fenntarthatósági célkitűzések

A cég igazodva a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott kibocsátás-csökkentési célokhoz, jelentős, fenntarthatóságot szolgáló célszámokat fogalmazott meg 2030-ig bezárólag, aminek teljesítésében – elmondásuk szerint – már most jól állnak.

A főépület 2014-ben megkapta a LEED ezüst tanúsítványt. Ez a U.S. Green Building Council (USGBC) által világszerte elismert minősítés olyan épületek részére, amelyek megfelelnek bizonyos környezetvédelmi előírásoknak. A LEED tanúsítás célja a fenntartható építési gyakorlatok előmozdítása és az épületek energiahatékonyságának, vízfelhasználásának, levegőminőségének és általános környezeti lábnyomának javítása.

A csúcsmodern gyár messze túlteljesítette a vállalat globális fenntarthatósági célkitűzéseit. Az energiafogyasztást 59 százalékkal, az üvegházhatásúgáz-kibocsátást 95 százalékkal csökkentették a gyárindítás óta. Az üzem a kezdetektől fogva zero waste gyártással működik, azaz nem szállít hulladékot lerakókba, a gyártásból származó hulladék teljes mértékben újrafelhasználásra kerül.

A P&G Gyöngyös mellett Csömörön működtet gyárat Magyarországon. Az Igazságügyi Minisztérium honlapján elérhető e-beszámoló szerint a cég csaknem 105 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 2,654 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el 2023-ban.

Társadalmi szerepvállalás

Mindezek mellett a vállalat a térség fontos támogatója is. Az Élhető Otthon társadalmi felelősségvállalási programjának részeként mintegy 30,5 millió forint támogatással járul hozzá a Gyöngyösi Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona szociális helyiségeinek felújításához. A munkálatok során elsősorban a fürdőszobák, konyhák és a közösségi terek felújítására, korszerűsítésére került sor. A felújítás szeptemberben befejeződött, így a lakók ismét teljeskörűen használhatják az épületeket.

Emellett a vállalat az utóbbi évek globális kihívásai közepette – Covid-járvány, háborús helyzet, illetve az abból fakadó gazdasági visszaesés okozta megélhetési nehézségek – 1,1 millió termékét juttatta el magyar rászorulók részére civil szervezeteken keresztül.

(Borítókép: P&G)