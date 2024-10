A kedd este Tel-Avivra zúduló rakéták látványa a lehető legegyértelműbb jele volt annak, hogy megkezdődött az eszkaláció a Közel-Keleten, amitől az elmúlt egy évben oly sokan tartottak. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a forint pedig hátraarcot vett. Az euró-forint árfolyamában a 400-as szint elérése rövid távon is reális – jelezte az Indexnek Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.