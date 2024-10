Lecsapott a Gazdasági Versenyhivatal az egyik népszerű webáruházra

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a szépségápolási termékeket értékesítő Notino Csehországban bejegyzett üzemeltetőjével szemben, mivel a cég a honlapján és a mobilapplikációjában feltehetően jogsértő módon tüntette fel az akciósként hirdetett termékek árait, illetve a vásárlási folyamatban előre kitöltött „check-box” mezőket alkalmaz – olvasható a GVH sajtóközleményében.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Notino s.r.o. vállalkozás a weboldalán, valamint a Notino mobilapplikációjában népszerűsített termékek esetében, az árfeltüntetési és akciótartási gyakorlata keretében valószínűleg megtévesztette a fogyasztókat. A vállalkozás platformjain továbbá olyan rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatóak, amelyek valószínűsíthetően gátolják az egyes termékekre vonatkozó kedvezmény valós mértékének meghatározását, illetve a fogyasztók tudatos döntéshozatalát.

Ezeken túlmenően a Notino úgynevezett „dark patternt”, azaz sötét mintázatot is alkalmaz; alapbeállításként előre „kipipált” lehetőséget használ a környezetbarát csomagolásra és a küldemény biztosítására vonatkozóan a vásárlási folyamatban.

Az úgynevezett „sötét mintázatú” (dark pattern) módszerek az online platformok interfészein megjelenő olyan gyakorlatok, amelyek akár szándékosan, akár ténylegesen jelentősen torzítják vagy korlátozzák a szolgáltatás igénybe vevőinek azon képességét, hogy önálló és megalapozott döntéseket hozzanak. A fogyasztókat az online térben manipuláló dark pattern gyakorlatok eszköztára kimeríthetetlen, számos formája jelenik meg, célja elősorban, hogy webdesignelemekkel a felhasználót a vállalkozás számára kedvező fogyasztói útra terelje. Néhány példa a legjellemzőbb formáira: alapbeállításokkal torzítás, csepegtető árazás, hamis, megtévesztő nyelvezetű információk, manipulált fogyasztói értékelések, elhallgatások, információk vizuális elrejtése, sürgetéssel vagy szűkösségi hatással való befolyásolás, kimaradástól való félelem keltése, lemondás megnehezítése.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A Gazdasági Versenyhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A CCC, az Answear és az About You is megtéveszthette a vásárlókat

A GVH a közleményben felhívta a vállalkozások figyelmét arra, hogy 2022. május 28-tól minden hazai kereskedőnek egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat.

A GVH a jogszabályváltozásokat követően 2022-ben egy átfogó gyorselemzés (úgynevezett sweep) keretében vizsgálta meg, hogy a ruházati termékeket forgalmazó hazai webshopok milyen lépéseket tettek a fogyasztók megfelelő tájékoztatásáért.

A gyorselemzés eredményei alapján a hatóság több javaslatot fogalmazott meg a kereskedők felé, amelyeket egy edukációs videóban foglalt össze. A videó közérthető módon, pozitív és negatív példákon keresztül mutatja be a jogi követelményrendszert, segítséget nyújtva a vállalkozások számára a jellemző árfeltüntetési problémák kiküszöböléséhez.

A GVH folyamatosan figyeli az árfeltüntetési szabályok betartását, tavaly több vizsgálatot is indított egyszerre a hazai online ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. Vélhetően mindhárom cég – a CCC, az Answear és az About You – megtévesztette a vásárlókat az akciós árai feltüntetése során. A fentiek közül elsőként befejezett vizsgálatot 2024. szeptember 27-én, a CCC Kft. kötelezettségvállalásának elfogadásával zárta le a GVH.