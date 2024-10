Matolcsy Györgyék közölték, akár 500 forintig is zuhanhat a benzin ára

A Magyar Nemzeti Bank nemrég adta ki az Inflációs jelentését, amely remek híreket tartogathat az autósoknak. A hosszú ideje tartó magas benzinárak csökkenhetnek – viszont lesz olyan energiacikk, ami drágul –, írta a jelentést ismertetve az Mfor.

A 2022–2023-as globális pénzromlás miatt kilövő árak – amelyek az élelmiszerárakra is hatással voltak – szintén csökkennek. A 20 százalékos inflációt teljesen elhagytuk, ami az MNB szerint pedig 2026-ra akár 2,5 százalékra is csökkenhet, de az év végére 3,5-3,9 százalékban fog megállni.

A pénzromlás lassulásával a benzin is erősödik, ám itt nagy szerepet játszik az olaj világpiaci ára is. A Brent kőolaj ára folyamatosan ingadozik, azonban az augusztusi 80 dolláros hordóár szép lassan 70 dollár köré esett. Bár ez bizonytalanabbá teszi az MNB előrejelzését, a jegybank arról számolt be,

hogy a világgazdasági tendenciák – például a kínai konjunktúra lemaradása – miatt az üzemanyagárak csökkenni fognak.

A nyersanyag értékének esése természetesen a feldolgozott benzint és gázolajat is le fogja húzni, amelynek következtében akár 500 forintra is bezuhanhat az üzemanyag literára.

Ezzel szemben a földgáz drágulására figyelmeztet a jelentés, tekintve, hogy az orosz–ukrán háború még mindig tart. A világpiaci ár jelenleg 30-40 euró/megawattóra környékén áll, amelynek átlagára 33,4 euró lehet idén, ám ez több mint 5 euróval ugorhat meg jövőre az MNB értékelése szerint. Bár ez az árváltozás nem fogja befolyásolni az inflációt, és számottevő drágulásra csak akkor számíthatunk, ha a gázra új adókat vet ki a kormány – amire az Mfor szerint van esély, bár egyáltalán nem biztos.